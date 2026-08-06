Panmure Liberum confirme son conseil sur Rheinmetall

La note publiée ce matin par Panmure Liberum, en collaboration avec Agency Partners, confirme le conseil "achat" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 1 529 EUR sur douze mois et de 1 728 EUR sur trois ans, soit un potentiel de hausse de respectivement 26% et 42%.
Selon le courtier, les résultats trimestriels de Rheinmetall confortent sa thèse d'investissement. Le broker estime que la forte progression de l'activité, notamment dans les divisions Vehicle Systems et Weapons & Ammunition, traduit un retour à une exécution plus fluide des contrats après les décalages observés en début d'année.
Il considère ainsi que cette dynamique met davantage en lumière la capacité du groupe à générer des flux de trésorerie et de la valeur pour les actionnaires qu'à simplement accumuler de nouvelles commandes.
Le bureau d'études juge également que la légère révision en baisse des perspectives de chiffre d'affaires, liée à l'annulation du programme F126, est largement absorbée par la robustesse des autres activités. Selon lui, le maintien d'un objectif de marge opérationnelle d'environ 19% signale une rentabilité sous-jacente solide malgré des vents contraires estimés à près de 100 MEUR au second semestre.
Enfin, le courtier estime que le marché pourrait désormais accorder moins d'importance à la croissance du carnet de commandes qui dépasse maintenant cinq années de chiffre d'affaires, et davantage à la capacité du groupe à transformer ce backlog en revenus, en trésorerie et en rendement pour les actionnaires.
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