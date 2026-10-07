SpaceX recule après l'annonce d'une levée de fonds de 40 milliards de dollars destinée aux puces Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** L'action SpaceX SPCX.O recule de 1,8 % à 168,9 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit de lever 40 milliards de dollars pour acquérir des puces d'IA Nvidia NVDA.O , selon le Financial Times qui cite des sources proches du dossier

** Le financement proposé, mené par Apollo Global Management

APO.N , comprendrait environ 10 milliards de dollars de prêts bancaires et 30 milliards de dollars de dette notée « investment grade » pour financer la commande de puces, selon le FT

** Cette initiative de la société dirigée par Elon Musk souligne l’énorme besoin en capitaux lié à l’essor de l’IA, alors que les entreprises technologiques se livrent à une course effrénée pour développer leurs infrastructures informatiques

** SpaceX, Apollo et Nvidia n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** Sur 41 courtiers, 32 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, six « conserver » et trois « vendre » ou inférieure; le cours cible médian s’établit à 217 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action SPCX affichait une hausse de 27,3 % par rapport à son prix d'introduction en bourse de 135 dollars