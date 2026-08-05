SpaceX publie ses premiers résultats, CA en forte hausse grâce à Starlink

PHOTO D'ARCHIVES : Un panneau publicitaire de SpaceX est visible le jour de l'introduction en bourse de SpaceX au Nasdaq MarketSite, à New York.

SpaceX a annoncé mardi une hausse ‌de 92% de son chiffre d'affaires pour le trimestre d'avril à juin, lors de la ​publication de ses premiers résultats depuis son introduction en bourse, grâce à la forte croissance de ses activités Starlink et d'intelligence artificielle.

La société d'Elon Musk a fait état d'un chiffre d'affaires ​de 7,8 milliards de dollars (6,76 milliards d'euros), contre 4,1 milliards un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a ​dépassé les prévisions de 6,93 milliards de ⁠dollars, selon les données de LSEG. La société a enregistré une perte nette de ‌541 millions de dollars imputable aux actionnaires pour le trimestre clos le 30 juin.

La société a indiqué avoir investi 18,37 milliards de dollars dans les ​infrastructures d’IA, ainsi que dans ‌l’expansion de Starship et de Starlink.

L’action SpaceX a reculé de 8% ⁠depuis son introduction en bourse record en juin, qui avait valorisé l’entreprise à environ 1.750 milliards de dollars. Le titre pourrait subir une pression supplémentaire en raison de l’expiration, à ⁠partir de jeudi, de ‌la période de blocage post-introduction en bourse, ce qui pourrait déclencher une ⁠vague de ventes d’actions par des initiés et des investisseurs de la première heure ‌sur le marché.

Starlink et les activités de connectivité plus larges de SpaceX restent ⁠le principal moteur financier de l’entreprise, soutenant la volonté d'Elon Musk ⁠de bâtir une entreprise ‌axée sur l’IA.

La division Internet par satellite de l’entreprise a continué d’élargir sa base d’abonnés ​mondiale, grâce au lancement de nouveaux satellites et ‌à une gamme croissante de services destinés aux particuliers, aux entreprises, à l’aviation, au secteur maritime et aux pouvoirs ​publics.

Mais cette expansion s’est accompagnée d'une baisse du revenu moyen par utilisateur (ARPU) en raison notamment d'un développement international reposant sur des forfaits à prix réduits.

L’activité IA de SpaceX, ⁠qui comprend xAI, Grok et la plateforme de réseaux sociaux X, ainsi qu’une activité de centres de données en pleine expansion, a constitué son principal domaine d’investissement.

Les pertes d’exploitation de la division IA se sont alourdies, et SpaceX a averti que cette unité nécessiterait des investissements soutenus avant de pouvoir générer des bénéfices de manière régulière.

(Rédigé par Akash Sriram à ​Bangalore ; version française Tangi Salaün)