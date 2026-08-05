SpaceX prévoit le prochain lancement de Starship dès ce mois-ci, avec une récupération sur la terre ferme

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* SpaceX s'apprête à tenter pour la première fois de récupérer l'étage supérieur de Starship sur la terre ferme

* Les premiers satellites Starlink améliorés seront mis en orbite lors du 14e essai de Starship

* Le moment de la récupération et du lancement dépendra de l'autorisation des autorités réglementaires

par Joey Roulette

SpaceX prévoit de lancer dès ce mois-ci son prochain essai en vol de Starship, afin de mettre en orbite ses premiers satellites Starlink améliorés, puis de faire atterrir pour la première fois l’étage supérieur de cet immense système de fusée, a déclaré mardi le directeur général Elon Musk lors de la première conférence téléphonique sur les résultats financiers de l’entreprise.

Les objectifs fixés pour le 14e vol d’essai de Starship représentent un bond en avant majeur dans le développement de cette fusée réutilisable par rapport à son dernier vol d’essai en juillet, lors duquel l’étage supérieur de Starship semblait avoir démontré des capacités d’atterrissage améliorées au-dessus de l’océan Indien.

M. Musk avait précédemment indiqué que SpaceX pourrait tenter une récupération au sol de l’étage supérieur dans le courant de cette année, et peut-être lors du 14e vol, en fonction du déroulement du 13e vol.

Les récupérations au sol de cet étage supérieur, le « vaisseau » central de Starship, sont essentielles à l’objectif de SpaceX de construire le premier système de lancement orbital entièrement réutilisable au monde, que Musk souhaite utiliser pour étendre considérablement le réseau haut débit Starlink de l’entreprise.

Ce test d’atterrissage sera également suivi de près par la Nasa, qui souhaite vivement utiliser cette fusée comme module d’alunissage.

SpaceX est en train de récupérer l’étage de la fusée du 13e essai dans l’océan en vue de son inspection, selon des images satellites capturées par Vantor. Musk a déclaré que le calendrier exact du prochain vol de Starship et la question de savoir si SpaceX ramènera le vaisseau de la prochaine mission sur terre ferme dépendent de l’autorisation réglementaire.

« Si nous obtenons l’autorisation réglementaire nécessaire, nous tenterons de récupérer le vaisseau à l’aide de la tour lors du prochain vol, qui est provisoirement prévu pour la fin de ce mois », a déclaré M. Musk, ajoutant qu’il s’attendait à ce que la fréquence des lancements de Starship « augmente rapidement ».

Un retour sur terre impliquerait de récupérer l’étage supérieur à l’aide de bras mécaniques géants fixés à la tour située au Texas, d’où la fusée a été lancée. SpaceX a déjà récupéré le propulseur Super Heavy de la fusée à l’aide de ces bras à trois reprises, la dernière fois en mars 2025.

Si ces bras rattrapent l’étage supérieur, le Super Heavy atterrirait dans le golfe du Mexique, comme cela a été le cas lors de ses cinq derniers essais. Mais à terme, M. Musk souhaite que la tour rattrape les deux étages: d’abord le Super Heavy, qui sera rapidement mis de côté afin que les bras puissent ensuite rattraper le vaisseau environ 90 minutes plus tard, une fois qu’il aura effectué un tour complet de la Terre.

« D’ici un an environ, nous effectuerons au moins un vol par jour, voire davantage », a prévu Musk.

Le 14e essai en vol de Starship aura pour objectif de mettre en orbite le premier lot de satellites Starlink V3. Ceux-ci « devraient offrir une capacité haut débit et une densité de données 10 fois supérieures à celles de nos générations actuelles », a déclaré Musk.

SpaceX vise à terme à envoyer 60 de ces satellites Starlink dans l’espace à chaque lancement de Starship, comme indiqué dans son prospectus d’introduction en bourse, et à lancer des dizaines de missions Starship pour les transporter.

Les lancements par SpaceX de ses propres satellites ont progressivement dépassé la part de ses lancements pour des clients externes, alors que le chiffre d’affaires de Starlink continue de surpasser celui des autres divisions de SpaceX, exacerbant la pénurie de lancements aux États-Unis à mesure que la demande d’accès à l’espace augmente.