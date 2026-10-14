SpaceX limite les opérations de Starlink en Ukraine, ce qui perturbe les missions militaires, selon un conseiller du président

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SpaceX a imposé une restriction sur certains services Starlink en Ukraine, suspendant le fonctionnement de sa version de niveau militaire à des vitesses supérieures à 100 miles par heure (160 km/h), ce qui a perturbé des missions de combat, a déclaré mercredi le conseiller présidentiel Serhiy Beskrestnov.

"Nos forces de défense n’ont reçu aucun avertissement concernant cette limitation, ce qui a entraîné la perturbation de plusieurs missions", a-t-il écrit sur Telegram.

Une source au sein du 7e corps de réaction rapide, déployé sur le front sud-est, a confirmé les perturbations des opérations Starlink.