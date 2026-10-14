Le ministre polonais des Affaires étrangères demande à Musk s'il se livre à des manœuvres politiques avec Starlink en Ukraine

Un soldat ukrainien de la 47e brigade prépare un système internet par satellite Starlink à son poste sur la ligne de front près de la ville d'Avdiivka

Le ministre ‌polonais des Affaires étrangères Radosław Sikorski a demandé mercredi ​à Elon Musk s’il "faisait de la politique" avec Starlink en Ukraine, après que Kiev eut déclaré que SpaceX avait imposé ​une limitation sur certains services, perturbant ainsi les missions des drones ​de combat.

La Pologne a indiqué ⁠qu’elle prenait en charge l’abonnement Starlink de Kiev, indispensable ‌pour guider les frappes de drones à longue portée qui ont semé le chaos dans la ​logistique russe dans ‌les zones occupées du sud et de ⁠l'est de l'Ukraine.

"Hé, @elonmusk, grand bonhomme, est-ce que tu joues encore à la politique avec tes produits ?", a écrit ⁠Radosław Sikorski ‌dans un message publié sur X. "En tant que ⁠clients européens, nous te surveillons."

Elon Musk n’a pas ‌réagi dans l'immédiat à ce message.

La raillerie "grand bonhomme" ⁠faisait référence à une dispute extrêmement médiatisée ⁠sur les réseaux ‌sociaux entre Radosław Sikorski, Elon Musk et le secrétaire ​d’État américain Marco Rubio ‌en 2025, lorsque le patron de SpaceX et Tesla avait dit à Sikorski : "Tais-toi, petit homme."

Cette ​querelle avait éclaté lorsque Musk avait déclaré que "toute la ligne de front ukrainienne s’effondrerait si ⁠je désactivais [Starlink]".

Il a ensuite précisé : "Même si je suis en total désaccord avec la politique ukrainienne, Starlink ne désactivera jamais ses terminaux… Nous ne ferions jamais une chose pareille ni ne l’utiliserions comme monnaie d’échange."

(Par Alan Charlish; Version ​française Matthieu Huchet)