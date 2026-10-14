BofA: Le bénéfice pénalisé par une amende de 1,2 milliard de dollars au 3e trimestre

Illustration du logo de Bank of America

Bank of America a affiché mercredi un bénéfice ‌en recul au troisième trimestre, en raison de provisions de 1,2 milliard de dollars (1,07 milliards d'euros) pour couvrir les ​amendes infligées à la suite de défaillances dans la détection de cas potentiels de blanchiment d'argent et activités illicites.

Le bénéfice de la deuxième plus grande banque américaine s'est élevé à 6,9 milliards de dollars sur le trimestre, ​soit 91 cents par action, contre 8,3 milliards de dollars, soit 1,04 dollar par action, enregistrés un an plus tôt.

Une amende de 1,2 milliard, dévoilée ​mardi à la veille de la publication des résultats ⁠de BofA, a été infligée par les autorités américaines à la banque pour des manquements à signaler ‌au gouvernement américain plus de 5 milliards de dollars d’activités suspectes.

Ces mesures soulignent la surveillance réglementaire croissante exercée sur les lacunes dans la lutte contre le blanchiment d’argent au sein ​des géants financiers américains.

Les autorités de ‌régulation ont soumis BofA à une ordonnance par consentement — une sanction réglementaire majeure — ⁠qui oblige la banque à collaborer avec un tiers afin d’identifier et de signaler les transactions suspectes qui n’avaient pas été détectées.

Les analystes de Wall Street ont estimé que cette amende risquait d’aggraver le sentiment négatif et de ⁠susciter des inquiétudes quant ‌aux coûts et à la durée de l’ordonnance.

Cette sanction fait suite à une ordonnance par ⁠consentement de 2024 émanant du Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC), qui avait exigé de BofA qu’elle remédie ‌aux lacunes dans ses capacités de lutte contre le blanchiment d’argent.

Depuis fin 2023, BofA collabore avec ⁠les autorités de régulation américaines afin de revoir en profondeur ses dispositifs de ⁠protection contre le blanchiment d’argent ‌et d’autres transactions illégales.

Les commissions de banque d’investissement de BofA ont reculé de 11% pour s’établir à 1,8 ​milliard de dollars au cours du troisième trimestre.

Le volume des ‌opérations s’est également modéré au cours du trimestre, les nouvelles incertitudes géopolitiques, la hausse des coûts d’emprunt et la volatilité des marchés ayant ​pesé sur les activités de fusions-acquisitions et d’introductions en Bourse.

Par ailleurs, le chiffre d’affaires de la BofA lié aux activités de vente et de négociation a reculé de 5% pour s’établir à 5,1 milliards de ⁠dollars au cours du trimestre, pénalisé par la faiblesse des marchés des titres à revenu fixe, des devises et des matières premières.

La banque avait prévu le mois dernier que son chiffre d’affaires trimestriel lié aux activités de vente et de négociation resterait relativement stable par rapport à l’année dernière.

Le titre de la banque reculait de 3,7% dans les échanges avant-Bourse.

(Rédigé par Arasu Kannagi Basil à Bangalore et Saeed Azhar à New York ; version française ​Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)