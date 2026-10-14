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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 13:44

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(Actualisé avec Bank of America, Morgan Stanley, contrats à terme et cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,31% pour le Dow Jones .DJI et de 0,16% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , tandis que le Nasdaq .IXIC est vu sur un recul de 0,14%.

* BANK OF AMERICA BAC.N a publié mercredi un bénéfice en recul au troisième trimestre, en raison de provisions de 1,2 milliard de dollars (1,07 milliards d'euros) pour couvrir les amendes infligées en raison de défaillances dans la détection de cas potentiels de blanchiment d'argent et activités illicites.

L'action perd 3,5% en avant-Bourse.

* MORGAN STANLEY MS.N a fait état mercredi d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, porté par la forte volatilité des marchés d'actions sur fond de conflit au Moyen-Orient et de resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

* BLACKROCK BLK.N a fait état mercredi d'une forte hausse de son bénéfice au troisième trimestre, le premier gestionnaire d'actifs au monde ayant profité d'une augmentation des commissions issues de la gestion des fonds de ses clients.

L'action progresse de près de 4% en avant-Bourse.

* SECTEUR DE TECHNOLOGIQUE - En avant-Bourse, INTEL INTC.O et MICRON MU.O reculent respectivement de 1,1% et 1,3%, tandis que NVIDIA NVDA.O gagne 0,2% et ALPHABET GOOGL.O 0.7%. META

META.O et AMAZON AMZN.O progressent modérément avant l'ouverture. Le secteur de la "tech" a été secoué en début de semaine par des informations faisant état de progrès dans la conception de puces par la société chinoise CXMT 688825.SS , ce qui a ravivé les craintes concernant une concurrence croissante.

* NVIDIA NVDA.O - Le fabricant américain de puces s'est engagé à fournir à la Grande-Bretagne des ressources informatiques d'une valeur de 250 millions de dollars sur cinq ans, afin de financer la recherche en matière de sécurité de l'IA, renforçant ainsi les ambitions du pays de devenir un centre mondial pour la gouvernance et la sécurité de cette technologie.

Par ailleurs, le London Stock Exchange Group LSEG.L a annoncé mercredi avoir conclu un partenariat avec Nvidia afin d'aider les institutions financières à traiter et analyser plus rapidement et à grande échelle d'importants volumes de données historiques sur les marchés, grâce à la technologie du fabricant américain de semi-conducteurs.

* ALPHABET GOOGL.O - Google DeepMind et Google Cloud, des services de Google, filiale d'Alphabet, offriront à un maximum de 200 chercheurs scientifiques européens un accès direct à leurs modèles de pointe, ainsi que trois millions de dollars de crédits de calcul, a annoncé mercredi le géant américain de la technologie.

* GAMESTOP GME.N avance de 1,87% en avant-Bourse. Le directeur général du distributeur de jeux vidéo, Ryan Cohen, a acheté des actions du groupe pour un montant de 22,8 millions de dollars, portant ainsi sa participation au capital de la société à 9,1%, selon un document déposé auprès de la SEC, le gendarme des marchés financiers aux Etats-Unis. Il s'agit du deuxième achat d'actions de Ryan Cohen ce mois-ci, après une acquisition de titres pour 17,1 millions de dollars le 2 octobre.

* ALIBABA BABA.N K9988.HK gagne 1,82% en avant-Bourse, après le lancement par le groupe chinois d'une plateforme d'agents IA pour le monde du travail, baptisée QwenWork.

* LIQUIDIA LQDA.O s'envole de 49,9% en avant-Bourse après que le laboratoire pharmaceutique a annoncé avoir réglé les six litiges en cours avec UNITED THERAPEUTICS UTHR.O , s'assurant ainsi que l'accès au Yutrepia, médicament utilisé pour l'hypertension pulmonaire, se fera sans heurts.

* ADOBE ADBE.O - HSBC abaisse sa recommandation d'"acheter" à "conserver".

* DOMINO'S PIZZA DPZ.O - Gordon Haskett abaisse sa recommandation d'"acheter" à "conserver".

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia)

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