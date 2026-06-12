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SpaceX: Les fournisseurs d’ETF à effet de levier freinés par un contretemps le jour de l’IPO, selon des sources
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 11:34

Illustration du logo de SpaceX

Illustration du logo de SpaceX

Les gestionnaires d’actifs désireux de lancer des fonds indiciels cotés (ETF) ‌à effet de levier liés à SpaceX dès son premier jour de cotation ont été priés de reporter leur introduction ​à lundi, selon quatre sources proches du dossier.

Ce contretemps prive les spéculateurs et les traders de la possibilité de capter une hausse potentiellement marquée du titre dès la première séance de cotation de cette introduction en Bourse phare, tandis que les gestionnaires ​devront patienter avant de bénéficier des flux entrants vers leurs produits.

" Nous voulions vraiment être lancés vendredi," a déclaré Matt Markiewicz, responsable produits et marchés de capitaux chez Tradr ​ETFs, refusant de commenter davantage ce report. Les ETF Long x2 ⁠et Short x2 de la société seront lancés lundi sur Cboe Global Markets.

"Les enjeux sont importants: ces produits ‌pourraient au total détenir plus de 10 milliards de dollars (8,64 milliards d'euros) d’actifs", a-t-il ajouté.

Les gestionnaires d’actifs sollicitant l’agrément de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme américain des marchés financiers, espéraient pouvoir ​négocier en parallèle des débuts boursiers de SpaceX, ‌ont indiqué plusieurs émetteurs.

Mais les places boursières leur ont indiqué mercredi que les cotations ⁠devraient être repoussées au premier jour de négociation suivant l’IPO, ont précisé quatre sources. Les bourses ont invoqué des préoccupations de la SEC selon lesquelles le lancement simultané d’ETF à effet de levier pourrait compliquer les débuts de SpaceX, ont indiqué trois ⁠sources.

La SEC n’a pas répondu ‌aux demandes de commentaires. Un porte-parole du Nasdaq, qui accueillera l’introduction en Bourse de SpaceX ainsi ⁠que certains ETF, s’est refusé à tout commentaire. Cboe Global Markets et le New York Stock Exchange n’étaient pas immédiatement ‌disponibles pour commenter.

Aucun précédent n’existe pour le lancement simultané de fonds à effet de levier — introduits aux États-Unis ⁠il y a moins de quatre ans et en forte expansion ces douze derniers ⁠mois — et du titre sous-jacent. Les ‌gestionnaires espéraient toutefois prendre l’avantage dans ce que les analystes décrivent comme une course de plusieurs milliards de dollars pour ​attirer les actifs dans les premières semaines de cotation.

"Des milliards de ‌dollars sont en jeu rien que sur les premières semaines", a souligné Todd Sohn, analyste ETF chez Strategas.

Des acteurs majeurs du segment des ETF à ​effet de levier, dont Direxion, GraniteShares, ProShares et Defiance, prévoient de lancer des ETF longs x2 dès qu’ils y seront autorisés, selon leurs dépôts réglementaires et publicités diffusées sur des forums d’investissement et réseaux sociaux.

"Les investisseurs auront plusieurs options : ils ⁠pourront s’exposer à SpaceX grâce à l’entrée rapide des fournisseurs d’indices passifs, directement via le titre, ou via l’écosystème des ETF à effet de levier, ce qui constitue un mécanisme de découverte des prix assez robuste", a déclaré Simeon Hyman, stratégiste mondial chez ProShares.

Il a ajouté que son entreprise ne prévoyait pas de lancement anticipé et se disait à l’aise avec un démarrage lundi. "L’objectif de tous est que cette introduction en Bourse se déroule sans accroc."

(Reportage Suzanne McGee à Rhode Island; version ​française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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1 commentaire

  • 12:10

    Qui en veut ? Houston on a problème technique.

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