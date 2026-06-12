SpaceX, la société de Musk, s'envole lors de ses débuts au Nasdaq après une introduction en bourse record de 75 milliards de dollars

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12 juin - ** SpaceX d'Elon Musk SPCX.O fait un bond lors de son entrée très attendue au Nasdaq après avoir levé 75 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars lors de son introduction en bourse

** L'action s'ouvre à 150 dollars contre un prix d'introduction de 135 dollars, valorisant le fabricant de fusées et de satellites à 1 960 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars

** Le titre a grimpé jusqu'à 168,75 dollars, pour terminer en hausse de 20,7% à 162,78 dollars

** SPCX a vendu 555,56 millions d'actions lors de la plus grande introduction en bourse de l'histoire

** Avec 75 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, le produit de l'introduction en bourse a plus que doublé celui de l'offre record de Saudi Aramco en 2019

** SPCX estime que son marché potentiel s'élève à 28 500 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, un chiffre qu'elle qualifie de “le plus important de l'histoire de l'humanité”

** Tesla d'Elon Musk TSLA.O recule de 2,3% après l'entrée en bourse de SpaceX

** Les actions du secteur spatial américain, dont Virgin Galactic SPCE.N , ont subi une vague de ventes vendredi lors de l'entrée en bourse de SpaceX

** Jeudi, Oppenheimer a lancé la couverture de SpaceX avec une note optimiste et un objectif de cours de 190 $

** Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup et J.P. Morgan figuraient parmi les co-chefs de file de l'offre de SpaceX