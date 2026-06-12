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SpaceX, la société de Musk, s'apprête à faire des débuts très attendus après une introduction en bourse record de 75 milliards de dollars
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 15:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

12 juin - ** SpaceX SPCX.O d'Elon Musk, devrait faire son entrée en bourse sur le Nasdaq plus tard dans la journée de vendredi, après avoir levé 75 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse jamais réalisée au monde ** Le titre devrait s'ouvrir à 174 dollars, contre un prix d'introduction de 135 dollars par action ** SPCX a vendu 555,56 millions d'actions, valorisant le fabricant de fusées et de satellites à 1.770 milliards de dollars

** SPCX s'apprête à réaliser la première introduction en bourse d'une valeur de plus de 1.000 milliards de dollars aux États-Unis et à devenir la septième plus grande entreprise américaine en termes de capitalisation boursière

** Avec 75 milliards de dollars, le produit de l'opération a plus que doublé celui de l'introduction en bourse record de Saudi Aramco en 2019

** SPCX estime que son marché potentiel s'élève à 28.500 milliards de dollars, un chiffre qu'elle qualifie de "le plus important de l'histoire de l'humanité" ** Les actions du secteur spatial américain, dont Virgin Galactic SPCE.N , reculent à l'approche de l'entrée en bourse très attendue de SpaceX ** Par ailleurs, Oppenheimer a lancé jeudi la couverture de SpaceX avec une note optimiste et un objectif de cours de 190 dollars

** Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup et J.P. Morgan figuraient parmi les co-chefs de file de l'offre de SpaceX

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