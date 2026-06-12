SpaceX, la société de Musk, s'apprête à faire des débuts très attendus après une introduction en bourse record de 75 milliards de dollars

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12 juin - ** SpaceX, la société d'Elon Musk SPCX.O , devrait faire son entrée en bourse sur le Nasdaq plus tard dans la journée de vendredi, après avoir levé 75 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse de l'histoire

** SPCX a vendu 555,56 millions d'actions à 135 dollars chacune , valorisant le fabricant de fusées et de satellites à 1.770 milliards de dollars

** SPCX s'apprête à réaliser la première introduction en bourse d'une valeur de plus de 1.000 milliards de dollars aux États-Unis et à devenir la septième plus grande entreprise américaine en termes de capitalisation boursière

** Avec 75 milliards de dollars, le produit de l'opération a plus que doublé celui de l'introduction en bourse record de Saudi Aramco en 2019

** SPCX estime que son marché potentiel s'élève à 28.500 milliards de dollars, un chiffre qu'elle qualifie de “plus important de l'histoire de l'humanité”

** Les actions du secteur spatial américain ont également bénéficié d'un coup de pouce avant l'entrée en bourse très attendue de SpaceX, dans l'espoir d'une hausse des valorisations

** Certains achètent également des actions Virgin Galactic

SPCE.N , pariant que le titre bénéficiera d'un coup de pouce de la part d'investisseurs qui le confondraient avec SPCX

** Par ailleurs, Oppenheimer a lancé jeudi la couverture de SpaceX avec une note optimiste et un objectif de cours de 190 $

** Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup et J.P. Morgan figuraient parmi les co-chefs de file de l'offre de SpaceX