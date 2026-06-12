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Wall Street ouvre en ordre dispersé, grande attente pour le début de SpaceX
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 16:12

La ligne d'horizon de Manhattan vue depuis l'Empire State Building à New York

La ligne d'horizon de Manhattan vue depuis l'Empire State Building à New York

La Bourse de New ‌York a ouvert en ordre dispersé vendredi, les investisseurs évaluant la possibilité ​d'une fin imminente du conflit au Moyen-Orient tout en se préparent au début de cotation de SpaceX sur le Nasdaq.

Dans les premiers échanges, ​l'indice Dow Jones gagne 316,33 points, soit 0,62% à 51.165,08 points et le Standard & ​Poor's 500, plus large, progresse de ⁠0,18% à 7.407,28 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,03% à 25.801,22 points.

Le ‌président américain Donald Trump a laissé entendre jeudi qu'un protocole visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient ​et à rouvrir le ‌détroit d'Ormuz pourrait être signé dès ce week-end, ce ⁠qui fait reculer les prix du pétrole sous la barre des 90 dollars le baril, malgré des incertitudes qui entourent encore l'éventuel ⁠accord.

Qu'il y ait ‌ou non un accord au Moyen-Orient, la séance de ce ⁠vendredi pourrait entrer dans l'histoire, alors que SpaceX, la société ‌spatiale d'Elon Musk, devrait faire son entrée au Nasdaq ⁠dans le courant de la journée et se classer ⁠immédiatement parmi les ‌plus grandes entreprises cotées à New York.

"Je pense qu'il y aura un ​enthousiasme débordant au départ, car ‌les investisseurs croient fermement en l'avenir de SpaceX (...) Selon l'ampleur de la réaction initiale, cela ​pourrait entraîner une forte baisse par la suite", note Melissa Brown, analyste chez SimCorp.

En attendant, les actions des sociétés du secteur ⁠spatial reculent dans les premiers échanges vendredi.

Rocket Lab perd 5,4% et Intuitive Machines abandonne 9%.

Sur le reste des valeurs, Adobe perd 7% après avoir annoncé jeudi soir le départ de son directeur financier, Dan Durn.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)

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