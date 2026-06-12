Mondial-2026: après le Mexique, le Canada et les Etats-Unis entrent en scène

Vue générale du stade de Los Angeles prise le 7 juin 2026 qui accueille dans la nuit de vendredi à samedi le premier match du Mondial-2026 sur le sol des ETats-Unis, entre la Team USA et le Paraguay ( AFP / Patrick T. Fallon )

Après le "futbol", place au "soccer"! Au lendemain de l'ouverture spectaculaire dans un stade Azteca en fusion à Mexico, c'est au tour du Canada et des Etats-Unis de lancer leur Coupe du monde à leur manière, avec deux matches à Toronto puis Los Angeles, précédés de concerts de stars internationales.

. 32 ans plus tard, sans Trump

Il est depuis des mois le personnage central de ce Mondial-2026 coorganisé pour la première fois par trois pays, tant son imprévisibilité, ses déclarations et sa politique migratoire très stricte auront influencé l'agenda extra-sportif de l'avant-tournoi.

Pourtant, Donald Trump qui n'a cessé de promettre la plus belle des Coupes du monde ne sera pas à Los Angeles vendredi pour le premier match de la compétition sur le sol américain, entre la Team USA et le Paraguay à 18h00 (01h00 GMT samedi).

Il sera représenté par son secrétaire d'Etat Marco Rubio, qui aura auparavant pu apprécier un pur show à l'américaine, esprit Superbowl, avec notamment la popstar Katy Perry et le rappeur Future, dans le SoFi Stadium de Los Angeles, enceinte ultra-moderne d'un peu plus de 70.000 places.

Trente-deux ans après l'édition 1994 organisée sur leur seul territoire, les Etats-Unis emmenés par le sélectionneur argentin Mauricio Pochettino, ex-entraîneur du Paris Saint-Germain, et leur star de l'AC Milan Christian Pulisic, espèrent cette fois susciter l'enthousiasme d'un pays qui continue de préférer le football américain au soccer.

. Le Canada en quête d'une victoire historique

A plus de 4.000 kilomètres de là, c'est à Alanis Morissette, voix des années 1990, que reviendra peu avant 15h00 (19h00 GMT) l'honneur d'interpréter l'hymne national à Toronto, avant que le Canada n'affronte la Bosnie-Herzégovine pour son entrée en lice.

A voir si cela portera chance aux Canucks, en quête de leur première victoire en Coupe du monde après six défaites en autant de rencontres lors de leur deux participations à des phases finales, en 1986 au Mexique et en 2022 au Qatar.

Ils ont été versés dans un groupe théoriquement à leur portée avec le Qatar et la Suisse, en plus de cette Bosnie de l'inusable Edin Dzeko, 40 ans (148 sélections, 73 buts), qualifiée en barrages aux dépens de l'Italie, quadruple championne du monde.

Les Canadiens devront cependant se passer de leur patron et joueur vedette, le latéral gauche du Bayern Munich Alphonso Davies, touché cette saison par une cascade de blessures et encore trop juste pour jouer vendredi.

. Entrées réussies pour le Mexique et la Corée du Sud

Débutée en fanfare à Mexico par une victoire convaincante des Mexicains (2-0) face à l'Afrique du Sud devant leur public, cette journée inaugurale s'est conclue en soirée par la victoire renversante d'une Corée du Sud volontaire et séduisante aux dépens de la République tchèque (2-1) à Guadalajara.

L'avant-centre mexicain Raul Jimenez après avoir inscrit le second but de la victoire 2-0 face à l'Afrique du Sud en ouverture du Mondial-2026 le 11 juin 2026 au stade Azteca de Mexico ( AFP / Rodrigo OROPEZA )

Les deux équipes se retrouvent à égalité en tête du groupe A, avec trois points.

L'attaquant mexicain Julian Quinones, meilleur buteur du championnat saoudien la saison passée, a inscrit son nom dans la petite histoire de la Coupe du monde en devenant dès la 9e minute le premier buteur de la 23e édition.

Les quelque 80.000 spectateurs du stade Azteca, qui accueillait-là son troisième match d'ouverture après 1970 et 1986 - un record -, avaient d'abord assisté à un spectacle musical d'une vingtaine de minutes avec en vedette la pop-star colombienne Shakira qui a interprété "Dai Dai", une chanson créée pour l'occasion, en duo avec le roi nigérian de l'afrobeat Burna Boy.

. Les favoris se préparent

Dans leur camp de base respectif, à Boston (Massachusetts) et à Chattanooga (Tennessee), l'équipe de France, vice-championne du monde en titre, et l'Espagne, championne d'Europe en 2024, ont commencé à s'entraîner pour préparer leur entrée en lice lundi et mardi, face au Cap-Vert pour la Roja et au Sénégal pour les Bleus.

Le Brésil de Carlo Ancelotti, quintuple vainqueur, et l'Argentine de Lionel Messi, tenante du titre, font de même à Morristown (New Jersey) et à Kansas City (Missouri) avant d'affronter respectivement le Maroc, dimanche et l'Algérie mercredi.

La rencontre entre le Brésil et les Lions de l'Atlas sera le premier vrai choc du tournoi, sur la pelouse du MetLife Stadium, près de New York, l'enceinte de la finale le 19 juillet prochain.

Avant de quitter Lisbonne pour rallier le camp de base des Portugais à Palm Beach, en Floride, Cristiano Ronaldo a affirmé vendredi qu'il était dans un état d'esprit "très positif" à l'heure d'aborder sa sixième Coupe du monde. "Je crois que les choses vont bien se passer et que nous allons faire une bonne prestation"", a dit le quintuple Ballon d'or de 41 ans, lors de sa première intervention devant les médias depuis le début du stage de préparation de la sélection portugaise.