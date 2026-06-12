SpaceX franchit la barre des 2.000 milliards de dollars de valorisation alors que son action s'envole après une introduction en bourse record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* SpaceX fait son entrée en bourse après une introduction en bourse de 75 milliards de dollars; l'entreprise bat le record établi par Saudi Aramco en 2019

* Ces débuts devraient servir de test pour l'appétit des investisseurs avant les introductions en bourse très attendues d'OpenAI et d'Anthropic

* L'action s'ouvre à 150 dollars, en hausse par rapport au prix d'introduction de 135 dollars

(Mise à jour avec les derniers cours dans le titre et les paragraphes 1 et 2) par Manya Saini, Echo Wang et Niket Nishant

SpaceX SPCX.O a bondi de plus de 20% lors de son entrée en bourse vendredi au Nasdaq, portant sa valorisation à plus de 2.000 milliards de dollars, alors que les investisseurs se sont rués sur la plus grande introduction en bourse au monde et ont misé sur l'empire tentaculaire d'Elon Musk, qui s'étend des fusées à l'IA.

L'action a ouvert à 150 dollars, contre un prix d'introduction de 135 dollars par action. Elle cotait en fin de séance à 164 dollars, ce qui en fait la sixième plus grande entreprise américaine en termes de capitalisation boursière.

L'opération était suivie de près en raison des enjeux pour le marché des introductions en bourse, qui, selon certains banquiers, pourrait rencontrer des difficultés si les actions de SpaceX clôturaient en dessous du niveau de prix de jeudi.

L'entrée en bourse de la société est largement considérée comme une répétition générale pour une nouvelle génération de méga-introductions en bourse, les acteurs du marché guettant les signaux sur l'appétit des investisseurs avant les introductions en bourse à venir des poids lourds de l'IA, Anthropic et OpenAI.

La performance de l'action constituera un test pour la "prime Musk" qui a été le moteur de la valorisation de Tesla TSLA.O à plus de 1.000 milliards de dollars, malgré les pressions subies pendant le rôle actif de Musk au sein de l'administration du président Donald Trump.

Cette introduction en bourse historique a consolidé le statut de Musk en tant que premier "trillionnaire" de l'histoire et propulsé SpaceX au rang des entreprises les plus valorisées au monde — même si la société a enregistré une perte de près de 5 milliards de dollars l'année dernière et n'a généré qu'une fraction des revenus des géants technologiques de valeur similaire.

"Je donnais à SpaceX 10% de chances de réussir", a déclaré Musk au Texas, peu avant la cloche d'ouverture.

La présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, et le directeur financier, Bret Johnsen, ont sonné la cloche d'ouverture du Nasdaq à 9 h 30 (heure de l'Est) (13 h 30 GMT).

LA PLUS GRANDE INTRODUCTION EN BOURSE AU MONDE Cette introduction en bourse record est l'aboutissement des ambitions de longue date de Musk dans les domaines de l'espace et de la technologie. Elle s'est distinguée en réécrivant les règles de Wall Street en matière d'introductions en bourse et en attirant une multitude d'investisseurs particuliers sur le marché.

Avec 75 milliards de dollars, le produit de l'opération a plus que doublé celui de l'introduction en bourse record de Saudi Aramco en 2019.

La valorisation pourrait encore augmenter si les souscripteurs exerçaient leur droit de vendre des actions supplémentaires, une décision généralement prise dans les 30 jours suivant l'offre.

Même si SpaceX devra peut-être attendre son entrée dans le S&P 500 .SPX , son inclusion prévue en procédure accélérée dans le Nasdaq 100 en fera bientôt un titre majeur pour les fonds passifs et les ETF qui suivent cet indice, créant ainsi une nouvelle source de demande pour ses actions.

"Il faut remonter 100 ans en arrière pour trouver des entrepreneurs comparables. C'est un visionnaire à part, et il met ses idées en œuvre avec une efficacité redoutable", a déclaré Joel Shulman, directeur général d'ERShares, qui gère un ETF exposé à SpaceX.

Il faudra environ un mois avant que l'entreprise ne soit ajoutée à cet indice en vertu des nouvelles règles d'entrée rapide du Nasdaq, contrairement à un délai d'attente habituel pouvant aller jusqu'à un an.

Certains analystes s'attendent à ce que l'entrée en bourse de SpaceX déclenche un remaniement des portefeuilles des investisseurs, créant une pression à la vente sur d'autres poids lourds de la technologie à mesure que les fonds se tournent vers ce titre.

UNE OPPORTUNITÉ DE MARCHÉ DE 28.500 MILLIARDS DE DOLLARS

Malgré tout l'enthousiasme suscité par l'introduction en bourse, déterminer la valeur réelle de SpaceX reste un exercice d'évaluation difficile .

SpaceX a déclaré que son potentiel de marché s'élevait à 28.500 milliards de dollars, un chiffre qu'elle a qualifié de "le plus important de l'histoire de l'humanité". Grâce à sa position de leader dans le secteur spatial – l'entreprise affirme que ses opérations représentent plus des quatre cinquièmes de la masse mise en orbite au cours des trois dernières années – et aux revenus générés par Starlink, certains investisseurs ont estimé qu'elle disposait d'une base solide sur laquelle s'appuyer.

John Belton, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds, a déclaré que la meilleure comparaison avec SpaceX était l'entreprise de véhicules électriques de Musk, Tesla, car chacune dispose d'une activité bien établie et d'"une opportunité ambitieuse à l'horizon".

"Pour Tesla, il s'agit de domaines tels que la robotique humanoïde et d'autres applications futures. Pour SpaceX, c'est le secteur de l'IA", a-t-il déclaré.

Parmi les obstacles à sa valorisation colossale figurent les efforts déployés par des concurrents tels que Blue Origin, la société de Jeff Bezos, pour accélérer la commercialisation de l'espace et décrocher des contrats gouvernementaux dans le but de conquérir de nouveaux marchés au-delà de la Terre.

Avec un chiffre d’affaires de 18,7 milliards de dollars en 2025, la capitalisation boursière de l’entreprise place son ratio cours/chiffre d’affaires à un niveau élevé de 94. Certains analystes ont déjà émis des avis positifs sur l’entreprise. Les analystes de Morningstar , ont déclaré au début du mois qu’une valorisation d’environ 780 milliards de dollars serait plus juste.

"Ce n'est pas un titre que l'on achète sur la base des fondamentaux. Pour moi, l'analogie est avec Amazon. C'était une entreprise qui a changé notre façon de vivre", a déclaré Nancy Tengler, directrice générale et directrice des investissements de Laffer Tengler Investments. "Si l'action chute à 100 dollars, ce n'est pas idéal, mais cela ne changerait pas notre vision à long terme. Nous voulons y participer."