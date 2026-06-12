SpaceX réalise un décollage historique à Wall Street, Elon Musk passe le cap des mille milliards

Un écran situé à New York retransmet la prise de parole d'Elon Musk à Starbase, Texas, le 12 juin 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

L'action SpaceX s'envole à la Bourse de New York vendredi au premier jour de cette cotation historique, plaçant sur orbite la fortune de son patron Elon Musk, qui devient le premier à franchir le palier symbolique des 1.000 milliards de dollars.

Moins de deux heures après le début des échanges, le titre a bondi de 30% au-delà de 175 dollars, avant de refluer légèrement. Le prix initial avait été fixé 135 dollars.

Cela vient confirmer l'engouement des investisseurs pour cette opération hors norme, grâce à laquelle le joyau d'Elon Musk a récolté pas moins de 75 milliards de dollars, le triple du record détenu depuis 2019 par le pétrolier Saudi Aramco.

"SpaceX souhaite pouvoir vous emmener sur la Lune, sur Mars et, à terme, encore plus loin, et je suis convaincu qu'avec l'incroyable équipe dont nous disposons ici chez SpaceX, nous y parviendrons pour vous", a assuré en début de journée M. Musk depuis le siège du groupe, à Starbase (Texas).

L'homme d'affaires a republié sur X - réseau social qui appartient à SpaceX - plusieurs images de banquiers arborant des chaussures vertes siglées du nom de sa société.

Dans le langage de Wall Street, cela fait référence à une ferveur pour une introduction en Bourse, qui permet à une société de lever plus d'argent qu'initialement envisagé. Dans le cas de SpaceX, la cagnotte pourrait ainsi grimper jusqu'à 86 milliards de dollars.

Au total, l'entreprise dépasse le seuil de 2.000 milliards de dollars de valorisation boursière, la hissant parmi les huit plus grosses capitalisations boursières.

Cela représente plus de cent fois son chiffre d'affaires annuel, une incongruité sur les marchés boursiers.

"Les gens veulent participer à ce qu'Elon Musk construit", avait confié dans la matinée à l'AFP Adam Ennis, 35 ans, conseiller en gestion de patrimoine.

Gwynne Shotwell, numéro 2 de SpaceX, avec d'autres employés et cadres de l'entreprise, après avoir sonné la cloche d'ouverture du Nasdaq, le 12 juin 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Comme lui, une centaine de personnes se sont rassemblées vendredi matin devant les bâtiments du Nasdaq, à Times Square (New York), où les écrans géants ont diffusé des publicités pour SpaceX.

Musk au sommet

Avec cette cotation, la fortune d'Elon Musk a franchi vendredi pour la première fois la barre des 1.000 milliards de dollars, soit presque la somme des richesses produites en une année par des pays comme la Suisse ou la Pologne.

Elon Musk à Paris le 16 juin 2023 ( AFP / Alain JOCARD )

L'entrepreneur en série a quasiment triplé sa fortune depuis fin 2024 et dépasse de loin ses concurrents.

"Cela met en évidence le problème des inégalités (...) ainsi que la responsabilité qui incombe à ceux qui bénéficient de ces inégalités de faire tout leur possible pour aider tout le monde", a réagi Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU.

Plus tôt dans la semaine, la sénatrice démocrate Elizabeth Warren avait appelé le gendarme des marchés, la SEC, à suspendre l'entrée en Bourse de SpaceX le temps de vérifications pour s'assurer que les investisseurs ne sont pas floués.

Elle avait notamment mis en avant le pouvoir "sans précédent" d'Elon Musk, dont le soutien apporté à Donald Trump et à des figures d'extrême-droite en Europe a fait passer l'entrepreneur du statut de prodige largement admiré à celui de personnalité profondément clivante.

L'homme le plus riche du monde va conserver l'essentiel des droits de vote de SpaceX, tout en ne contrôlant qu'environ 42% du capital de l'entreprise.

Direction Mars

Pour son introduction en Bourse, le groupe a décidé de choyer les investisseurs individuels en leur réservant une part importante des actions nouvelles.

Les dix plus importantes introductions en Bourse de tous les temps et l'objectif record de 75 milliards de dollars de levée de fonds fixé par SpaceX, la société d'Elon Musk, pour son entrée vendredi sur le Nasdaq de New York ( AFP / Jonathan WALTER )

Beaucoup d'entre eux adhèrent à la vision d'Elon Musk, celle d'un conglomérat multi-facettes, hétéroclite pour certains, entre fusées, intelligence artificielle (IA), puces, internet par satellite et réseau social.

Ce que vend Elon Musk aux investisseurs, bien plus que les activités qui rapportent déjà, comme le lanceur Falcon ou le réseau internet Starlink, c'est un potentiel et des marchés qui n'existent pas encore, comme celui des centres de données dans l'espace.

"L'envoi de passagers sur la Lune et sur Mars, pas seulement des astronautes, la production d'énergie et l'exploitation minière d'astéroïdes, toutes ces choses-là (...) relevaient largement de la science-fiction", souligne auprès de l'AFP George Nield, du cabinet de conseil Commercial Space Technologies.

Très optimiste sur le futur des industries spatiales privées, il estime disposer de "suffisamment d'éléments" pour voir ces ambitions "être réalisées dans un avenir proche".