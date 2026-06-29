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SpaceX en hausse alors que la fusée de Musk et le géant de l'IA s'apprêtent à intégrer l'indice Nasdaq-100
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 11:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions de SpaceX SPCX.O , le géant de l'aérospatiale et de l'IA dirigé par Elon Musk, progressent de 1,5% à 155,59 dollars en pré-ouverture

** Le titre s'apprête à intégrer l’indice Nasdaq-100, à forte composante technologique .NDX , à compter du 7 juillet, a annoncé vendredi l’opérateur de l’indice Nasdaq NDAQ.O

** L’opérateur d’indices FTSE Russell LSEG.L a également ajouté SpaceX à ses indices Russell U.S. après la clôture de vendredi, dans le cadre de la recomposition semestrielle des indices

** Le Nasdaq et FTSE Russell figurent parmi les principaux fournisseurs d’indices ayant assoupli leurs critères le mois dernier afin d’accélérer l’intégration d’entreprises dans les principaux indices; MSCI a également confirmé l’intégration anticipée de grandes introductions en bourse dans ses indices Global Standard

** SpaceX a alterné entre de fortes pertes et de légers bénéfices au cours des trois dernières années; seule une petite partie des actions est librement négociable

** L'intégration dans le Nasdaq-100 et le FTSE Russell pourrait attirer environ 4,3 milliards de dollars de la part d'investisseurs passifs, selon les estimations de JPMorgan

** Le titre affiche une hausse d’environ 14% par rapport à son prix d’introduction en bourse de 135 dollars et sa capitalisation boursière s’élève à environ 2 000 milliards de dollars

Elon Musk

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