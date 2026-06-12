SpaceX en chiffres : six graphiques qui illustrent les activités à l'origine de la plus grande introduction en bourse de l'histoire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des paragraphes 1 à 3 et de la date) par Anhata Rooprai et Jaspreet Singh

SpaceX SPCX.O a fait son entrée au Nasdaq vendredi, couronnant l'ascension fulgurante d'une entreprise qui a révolutionné le secteur spatial grâce à des fusées réutilisables et à un accès Internet par satellite, et qui se tourne désormais vers l'IA spatiale.

L'entreprise dirigée par Elon Musk a levé 75 milliards de dollars jeudi lors de la plus grande introduction en bourse jamais réalisée. Ses actions ont ouvert vendredi à 150 dollars, contre un prix d'introduction de 135 dollars par action.

La valorisation de SpaceX, qui s'élève à 1 770 milliards de dollars sur la base de son prix d'introduction en bourse, la classe instantanément parmi les entreprises les plus valorisées au monde.

Ses résultats financiers montrent toutefois une entreprise dont les dépenses massives en puissance de calcul pour l'IA et le développement d'une nouvelle fusée ont éclipsé les bénéfices générés par son service Internet par satellite Starlink.

Voici six graphiques qui illustrent son activité:

LES PERTES LIÉES À L'IA L'EMPORTENT SUR LA HAUSSE GÉNÉRÉE PAR STARLINK

L'année dernière, le chiffre d'affaires de SpaceX a augmenté de 33 % pour atteindre 18,67 milliards de dollars, Starlink représentant environ 60 % du total grâce à ses quelque 10,3 millions d'utilisateurs répartis sur 9 600 satellites.

Mais la fusion avec xAI, une entreprise déficitaire, a entraîné une perte nette de 4,94 milliards de dollars l'année dernière, contre un bénéfice de 791 millions de dollars en 2024, lorsque la croissance explosive de Starlink et de son activité de lancement de fusées réutilisables avait stimulé les résultats.

LA FRÉQUENCE DE LANCEMENT DE SPACEX LA DISTINGUE DE SES CONCURRENTS

SpaceX est passé d'un seul lancement en 2006 à plus de deux par semaine, devançant largement ses concurrents et devenant ainsi le partenaire de lancement incontournable de la Nasa et du Pentagone.

Sa fusée réutilisable Falcon 9 a alimenté cette croissance fulgurante, tandis que le Starship, plus grand et encore en cours de développement, est destiné à transporter des équipages et du fret à une échelle sans précédent.

Falcon Heavy combine essentiellement trois propulseurs Falcon 9 pour former l'une des fusées les plus puissantes au monde. Elle est capable de mettre 64 tonnes en orbite terrestre basse et lance actuellement des satellites militaires lourds et des sondes interplanétaires.

XAI À LA TRAÎNE DE SES RIVAUX EN IA, ANTHROPIC ET OPENAI Selon l'entreprise, le plus grand marché potentiel de SpaceX est celui de l'IA. En février, SpaceX a racheté xAI, réunissant ainsi deux éléments clés de l'empire commercial de Musk. Mais à bien des égards, xAI est à la traîne par rapport à ses rivaux Anthropic et OpenAI.

Un rapport récent de la start-up financière Ramp a montré qu'en avril, plus de 30 % de ses clients professionnels payaient pour les services d'IA d'Anthropic et d'OpenAI, le créateur de Claude Code dépassant OpenAI pour la première fois, tandis que l'adoption de xAI restait autour de 5 %.

Ces données — basées sur l'analyse par Ramp des dépenses d'environ 50 000 clients — ne reflètent qu'une petite partie des dépenses des grandes entreprises en matière d'IA, un domaine où Anthropic est considéré comme le leader du marché.

SPACEX LÈVE DES FONDS À UN MULTIPLE ÉLEVÉ

Les investisseurs dans l'introduction en bourse de SpaceX sont invités à payer une prime qui éclipse les multiples auxquels se négocient certaines des entreprises technologiques les plus valorisées.

À 135 dollars par action, SpaceX se négocierait à un multiple cours/chiffre d'affaires d'environ 94 — supérieur à celui de sociétés telles que Nvidia NVDA.O , Amazon AMZN.O et Meta META.O , et plus proche de celui de ses pairs spécialisés dans l'espace tels que Planet Labs PL.N et Rocket Lab

RKLB.O , qui se négocient respectivement à 50,4 et 115,4, bien qu'il s'agisse de sociétés plus jeunes.

SpaceX ayant enregistré une perte l'année dernière, il n'est pas possible de la comparer sur la base du ratio cours/bénéfice.

STARSHIP VA AUGMENTER LA CAPACITÉ DE LANCEMENT DE SPACEX

Cette prime s'explique en partie par Starship, conçu pour être réutilisable et transporter plus de 100 tonnes métriques en orbite terrestre basse, soit plus que n'importe quelle autre fusée actuellement en service. Cela serait crucial non seulement pour l'activité de lancement de SpaceX, mais aussi pour ses ambitions de mettre en orbite des centres de données d'IA.

Les fusées actuelles de SpaceX, Falcon 9 et Falcon Heavy, peuvent transporter respectivement environ 22,8 tonnes et 63,8 tonnes en orbite terrestre basse. Le vol d'essai de Starship en mai a marqué une étape importante avant l'introduction en bourse, avec le déploiement réussi de satellites factices et un amerrissage contrôlé dans l'océan Indien malgré des problèmes mineurs au niveau des moteurs.