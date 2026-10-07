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SpaceX cherche à lever 40 milliards de dollars dans le cadre d'un tour de table mené par Apollo pour acheter des puces Nvidia, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 02:16

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Rédaction entièrement remaniée, mise à jour avec des informations contextuelles et des partages)

SPCX.O , filiale de SpaceX, prévoit de lever 40 milliards de dollars, sous la houlette du gestionnaire d’actifs Apollo Global Management APO.N , afin d’acquérir des puces d’intelligence artificielle Nvidia

NVDA.O , a rapporté mardi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

L'entreprise dirigée par Elon Musk cherche à lever environ 10 milliards de dollars sous forme de prêts bancaires et 30 milliards de dollars sous forme de dette notée « investment grade » pour financer cette commande de puces, précise l'article.

Ce financement proposé souligne les besoins en capitaux colossaux liés à l’essor de l’IA, alors que les entreprises technologiques se livrent à une course effrénée pour s’assurer l’accès à des processeurs de pointe et mettre en place l’infrastructure informatique nécessaire au développement de l’IA.

Morgan Stanley estime que l’infrastructure d’IA d’ nécessitera 1 500 milliards de dollars de financement externe d’ici 2028, alors même que les prêteurs et les investisseurs se montrent de plus en plus prudents quant au financement de l’expansion de ce secteur.

Apollo devrait mener l’opération SpaceX et contribuer à placer la dette auprès d’un large éventail d’investisseurs, le fonds obligataire Pimco faisant partie d’un petit groupe de prêteurs en pourparlers pour fournir un financement, a rapporté le journal, ajoutant que la transaction devrait être finalisée en 2027.

L'action du fabricant de fusées et de vaisseaux spatiaux a reculé de 1 % en séance prolongée à la suite de cette information, tandis que celle de Nvidia a progressé de 0,5 %.

Alors que SpaceX, Apollo et Nvidia n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters, Pimco a refusé de s’exprimer.

Musk, qui a introduit SpaceX en bourse en juin lors d’une introduction en bourse record de 86 milliards de dollars , avait déclaré le mois dernier que le centre de données Colossus 2 de xAI pourrait plus que doubler le nombre de puces Nvidia qu’il utilise d’ici décembre.

La société prévoit d’utiliser exclusivement du matériel Nvidia pour construire ses centres de données, a déclaré Musk.

Nvidia, le principal fournisseur de processeurs d’IA, s’est associé en août à Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs et KKR pour créer des plateformes de financement destinées à mobiliser plus de 500 milliards de dollars en faveur de projets d’infrastructure liés à l’IA.

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