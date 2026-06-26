((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute un message)

* Les principaux indices boursiers américains en hausse

* Le secteur de la santé arrive en tête des hausses du S&P; les valeurs industrielles sont les plus à la traîne

* L'indice européen STOXX 600 recule d'environ 0,7%

* L'or et le bitcoin progressent respectivement de plus de 1%; le dollar recule; le brut américain perd environ 4%

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 4,37%

26 juin - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse suivante:

SPACEX A BÉNÉFICIÉ DE L’AVANTAGE DU “PREMIER ARRIVÉ”

La récente introduction en bourse de SpaceX SPCX.O a suscité beaucoup d’intérêt pour d’autres grandes introductions en bourse attendues par les investisseurs, notamment celles d’OpenAI et d’Anthropic.

Mais le fait qu’Elon Musk et SpaceX aient devancé ces derniers a donné un avantage à l’entreprise, a déclaré cette semaine Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, dans l’Oklahoma, lors d’un entretien avec Reuters.

Elon Musk “les a devancés sur le marché”, a-t-il déclaré. “Cela pourrait s’avérer déterminant” pour lever des fonds et attirer les investisseurs.

“L’effet de précurseur est toujours le plus important”, a-t-il ajouté. Il a noté en début de semaine qu’OpenAI pourrait ne faire son entrée en bourse que “parce qu’elle a besoin de capitaux”.

Les introductions en bourse des sociétés d’IA OpenAI et Anthropic étaient attendues dans le courant de l’année. Jeudi soir, le New York Times a rapporté , citant trois personnes impliquées dans les délibérations de l’entreprise, qu’OpenAI envisageait de reporter son entrée en bourse à l’année prochaine. SpaceX a fait son entrée en bourse sur le Nasdaq le 12 juin, dans le cadre d’une introduction en bourse de 75 milliards de dollars, la plus importante de l’histoire boursière.

(Caroline Valetkevitch)

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