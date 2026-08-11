La cession de 15% d'Armani pourrait être retardée au-delà de la date butoir de mars 2027 rapporte la presse

Des passants devant une boutique Giorgio Armani à Milan

Le projet de cession par Armani d'une participation ‌de 15% de son capital pourrait ne pas avoir lieu avant mars 2027, date butoir fixée par Giorgio Armani, dans son ​testament, rapporte mardi le quotidien italien Corriere della Sera.

Citant des sources au sein du groupe de mode italien, le journal précise que les conditions de marché pour le secteur du luxe restent difficiles et que l'opération pourrait prendre du temps.

Les éléments ​concernant le calendrier figurant dans le testament de Giorgio Armani, décédé le 4 septembre 2025 à l'âge de 91 ans, n'ont pas une valeur juridique contraignante, ​ont précisé ces sources. Elles notent que la recherche des meilleures ⁠conditions possibles pour cette vente est la priorité.

Armani n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Giorgio ‌Armani avait donné pour instruction à la fondation éponyme qui contrôle la maison de couture de céder une participation initiale de 15% au capital du groupe dans un délai de 18 mois, ​en accordant la priorité au groupe français de ‌luxe LVMH, au géant des cosmétiques L'Oréal et au fabricant franco-italien de lunettes EssilorLuxottica.

Corriere ⁠della Sera cite des documents du conseil d'administration de la Fondation Giorgio Armani indiquant que le processus en est encore à un stade précoce et qu'il est peu probable qu'il soit mené à bien avant 2027.

Les évaluations relatives à la cession ⁠de la participation sont ‌en cours mais restent à un stade préliminaire en raison de la complexité de la transaction, avait ⁠noté Irving Bellotti, banquier chez Rothschild & Co et directeur de la fondation, lors d'une réunion du conseil en avril, ‌selon les propos rapportés par le quotidien italien.

Irving Bellotti a précisé que les travaux relatifs à l'opération commenceraient ⁠cette année, mais qu'ils devraient s'achever courant 2027.

Armani n'a pas non plus écarté la ⁠possibilité d'une introduction en Bourse, ‌ce qui laisserait la gestion entre les mains de la famille et des dirigeants actuels, sous la supervision stratégique de ​la fondation, rapporte également Corriere della Sera.

Selon le quotidien, l'administrateur délégué ‌d'Armani, Giuseppe Marsocci, a indiqué au conseil d'administration de la fondation en avril que le chiffre d'affaires net du groupe au cours des deux premiers ​mois de 2026 avait reculé de 7,5% au taux de change actuel et de 3,9% à taux change constant par rapport à l'année précédente.

Armani a pris des mesures pour réduire ses coûts d'exploitation de 25 millions d'euros, a ⁠ajouté Giuseppe Marsocci.

Le recul du chiffre d'affaires en début d'année, a-t-il expliqué, est principalement du au canal de vente en gros, où les ventes ont reflué de 10,7% en rythme annuel à taux de change constant, tandis que les ventes directes aux consommateurs ont progressé de 3,5% hors effets de change, précise Corriere della Sera.

Selon le quotidien, Armani approuvera ses résultats du premier semestre le 8 septembre et ceux-ci devraient globalement confirmer les tendances observées en janvier-février.

(Reportage Giselda Vagnoni; version française Claude ​Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)