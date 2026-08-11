(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Gap, Under Armour, Venture Global, Take-Two)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi stable (+0,09%) pour le Dow Jones .DJI , en hausse de 0,14% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,34% pour le Nasdaq .IXIC :

* TESLA TSLA.O procède au rappel de 20.349 véhicules aux Etats-Unis en raison de feux de croisement qui pourraient être trop puissants, ce qui risquerait de réduire la visibilité des conducteurs venant en sens inverse et d'augmenter le risque d'accident, a annoncé mardi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l'agence américaine de la sécurité routière.

Par ailleurs, l'Association chinoise des constructeurs d'automobiles, une fédération du secteur, a rapporté que Tesla avait exporté 66.330 véhicules fabriqués en Chine au mois de juillet, dans un marché où les ventes ont reculé pour le dixième mois consécutif, de 21,1% en glissement annuel. Le rythme de la baisse a cependant ralenti sur un an.

* META PLATFORMS META.O - La maison mère de Facebook et le réseau social chinois TikTok ont accepté de vérifier l'exactitude des informations publiées sur leurs plateformes respectives concernant le nombre de migrants qui seraient entrés en Espagne, a déclaré Henna Virkkunen, responsable des technologies de l'Union européenne.

L'exécutif européen cherche à empêcher les réseaux criminels d'utiliser de fausses informations pour inciter des migrants potentiels à tenter la traversée vers l'Espagne. Cette demande de vérification intervient à la suite de l'afflux massif de migrants près de l'enclave espagnole de Ceuta à la fin du mois dernier.

* HIMS & HERS HIMS.N chute de près de 7% en avant-Bourse, les inquiétudes liées à la baisse des marges bénéficiaires du groupe ayant occulté la forte croissance du nombre d'abonnés et la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires annuel.

* GAP GAP.N et UNDER ARMOUR UAA.N reculent de 2% et 3% respectivement en avant-Bourse, pénalisés par un abaissement de recommandation par Barclays, le courtier estimant que l'écart se creuse sur le marché américain entre les marques disposant d'un pouvoir de fixation des prix et les détaillants qui continuent de miser sur les remises pour stimuler la demande.

* RIOT PLATFORMS RIOT.O - Le mineur de cryptomonnaies bondit de 18,5% avant la cloche, un document déposé lundi auprès de la SEC, le gendarme américain des marchés financiers, ayant indiqué la signature d'un contrat de location à long terme d'un centre de données d'une valeur de 9,1 milliards de dollars avec un laboratoire de pointe spécialisé dans l'IA.

* VENTURE GLOBAL VG.N - Le producteur de gaz naturel liquéfié a fait état mardi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice opérationnel ajusté inférieurs aux attentes, entraînant un recul de 5% du titre en avant-Bourse.

* TAKE-TWO INTERACTIVE TTWO.O - Le propriétaire du studio à l'origine de la franchise de jeux vidéo GTA grappille 0,6% en avant-Bourse, JP Morgan entamant le suivi avec une recommandation à "surpondérer" et un objectif de cours de 310 dollars, les perspectives du groupe étant jugées conservatrices par le courtier au regard de la sortie de GTA VI le 19 novembre.

* ROCKET LAB RKLB.O recule de 1,9% en avant-Bourse. La société spatiale prévoit pour le troisième trimestre une marge brute GAAP comprise entre 29% et 31%, inférieure à l'estimation moyenne des analystes qui est de 37,6%, selon les données compilées par LSEG.

* CARDINAL HEALTH CAH.N - La prévision de bénéfice annuel du distributeur américain de médicaments a largement dépassé les attentes mardi, tout comme son bénéfice du quatrième trimestre, avec la demande soutenue pour les médicaments spécialisés. Le titre progresse de 4% en avant-Bourse.

* AST SPACEMOBILE ASTS.O perd près de 2% en avant-Bourse, le groupe de communications par satellite ayant fait état lundi d'une aggravation de sa perte nette au deuxième trimestre, pénalisée par une charge exceptionnelle liée à la perte de son satellite BlueBird 7.

* TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP DJT.O , fondé par le président américain Donald Trump et propriétaire du réseau social Truth Social, a fait état mardi d'une aggravation de sa perte au deuxième trimestre, à 238 millions de dollars, principalement due à des charges latentes en lien avec ses actifs en cryptomonnaies.

* SMITHFIELD FOODS SFD.O a abaissé mardi sa prévision de chiffre d'affaires annuel global et de résultat d'exploitation ajusté, invoquant des difficultés persistantes, notamment la prudence des consommateurs en termes de dépenses et la hausse des coûts des intrants.

(Rédigé par Claude Chendjou et Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)

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