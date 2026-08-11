Vietnam : VinSpace annonce un accord pour lancer des satellites avec SpaceX

( AFP / PATRICK T. FALLON )

VinSpace, unique entreprise spatiale privée du Vietnam, a annoncé mardi qu'elle lancerait ses premiers satellites l'année prochaine dans le cadre du programme de "lancement partagé" de SpaceX.

En vertu de cet accord, les satellites de VinSpace seront lancés en 2027 dans le cadre du programme "Transporter" de SpaceX, société d'Elon Musk, sorte de "covoiturage orbital".

L'entreprise VinSpace, créée en novembre dernier, est une filiale du conglomérat Vingroup, détenu par l'homme le plus riche du Vietnam, Pham Nhat Vuong.

VinSpace affiche l'ambition de devenir le leader du secteur aérospatial dans le pays.

En février dernier, le Vietnam a accordé une licence à l'entreprise Starlink d'Elon Musk pour proposer son service d'internet par satellite dans le pays.

Près de 80% des quelque 100 millions d'habitants du pays utilisent internet, selon le centre d'information du réseau internet national.

Starlink fournit un accès Internet haut débit à des régions isolées dans le monde entier grâce à des milliers de satellites en orbite terrestre basse.