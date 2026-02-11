 Aller au contenu principal
SopraSteria : décroche de -6%, s'enfonce vers 131,5E
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 12:04

SopraSteria a ricoché sous 160E et le repli s'accélère : le titre décroche de -6%, s'enfonce vers 131,5E.
Il n'est pas exclu de voir SopraSteria retracer le récent plancher moyen terme des126,6E du 7 novembre.

SOPRA STERIA
131,9000 EUR Euronext Paris -5,52%
