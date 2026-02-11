Tempête Nils: alerte rouge aux crues dans le Sud-Ouest, au vent sur l'Aude

Dix-sept départements, de la façade Atlantique au Massif central, sont en vigilance orange à l'approche de la tempête Nils

Vigilance rouge pour la tempête Nils: avec l'arrivée sur la France de cette dépression hivernale d'une "force peu fréquente", quatre départements sont en alerte majeure: Gironde et Lot-et-Garonne pour les crues, l'Aude pour le vent et la Savoie pour les avalanches.

L'organisme Vigicrues anticipe "des débordements qui pourraient être très importants à partir de cette nuit de mercredi à jeudi" sur la Garonne, dans un secteur compris entre Langon et Agen, à des niveaux "supérieurs à la crue de janvier 2022 et comparables à celle de février 2021".

Les communes de La Réole (Gironde), où une trentaine de riverains des quais de la Garonne ont été évacués préventivement mercredi soir, selon le maire de la commune, et Marmande (Lot-et-Garonne) pourraient être particulièrement concernées par la montée des eaux, selon les prévisions.

Vingt-trois autres départements, de l'Ariège au Finistère en passant par la Corrèze, étaient en vigilance orange mercredi soir face au risques de débordements sur des tronçons de fleuves et rivières qui les traversent.

"Les précipitations successives et abondantes des dernières semaines ont créé des conditions propices à la formation de crues", souligne Vigicrues.

Accompagnée de rafales dépassant les 100 km/h, la tempête hivernale Nils a abordé la façade atlantique mercredi soir et doit se décaler jeudi en direction du golfe du Lion, puis de la Corse, selon Météo-France qui a lancé un appel à la "prudence".

Par précaution, les établissements scolaires seront fermés jeudi dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude, département où la vigilance rouge aux vents violents débutera à 06H00 jeudi. Météo-France a qualifié le phénomène de "tempête d'ouest d'une force et d'une ampleur peu fréquentes".

- Transports perturbés -

Cinq autres départements (Vendée, Charente-Maritime, Charente, Gironde et Landes) restaient en vigilance orange mercredi soir pour le vent et 17 le seront jeudi.

La SNCF a annoncé l'interruption dès mercredi soir du trafic de certains trains desservant notamment Tours, Chartres, Vierzon ou Poitiers, avec également de nombreuses annulations de trains en Nouvelle-Aquitaine. Le trafic maritime entre la Corse et le continent est aussi perturbé.

Les parcs, cimetières et jardins resteront fermés jeudi à Pau ainsi qu'à Bordeaux, où de fortes rafales sont également attendues. Un gymnase devait être ouvert à partir de mercredi soir par la municipalité girondine pour accueillir les sans-abri.

"On a déjà un vent qui se met en place, avec des précipitations qui abordent toute la façade atlantique", soulignait mercredi en fin de journée Sébastien Léas, prévisionniste de Météo-France.

"Les rafales et les précipitations vont s'accentuer au fil de la soirée et de la nuit en se propageant vers les plaines du Sud-Ouest mais également en débordant vers le Languedoc-Roussillon, avec une zone assez remarquable de puissantes rafales entre 130-150 km/h", notamment dans la vallée de l'Aude, a-t-il ajouté.

Avec les pluies abondantes des dernières semaines, les sols sont gorgés d'eau, ce qui rend les arbres et les infrastructures plus vulnérables au vent. "On s'attend potentiellement à des dégâts (...) assez importants entre les côtes aquitaines et le Languedoc", indique Sébastien Léas.

Des élagueurs sont ainsi sur le qui-vive dans l'agglomération de La Rochelle notamment, où le niveau des nappes phréatiques est aussi surveillé de près.

- Risque d'avalanches -

Plus au sud, des routes secondaires sont fermées à la circulation en Dordogne ou dans les Landes.

Dans le Massif central, Cantal et Corrèze sont concernés par une vigilance orange pluie-inondations, alors qu'il est tombé des dizaines de litres d'eau au mètre carré sur le plateau de Millevaches.

Dans les Alpes enfin, la Savoie a été placée en vigilance rouge pour les avalanches jeudi, trois autres départements (Hautes-Alpes, Isère et Haute-Savoie) étant en vigilance orange.

Selon Météo-France, il est tombé entre 20 et 50 cm de neige sur les massifs montagneux au-dessus de 2.000 mètres d'altitude et les cumuls pourraient atteindre un mètre localement dans les prochaines 24 heures.

Signe de l'intensité de l'épisode, plus de 50 autres départements sont en vigilance jaune dans le reste du pays face au risque de crues, d'orages, de vents violents, d'inondations ou encore d'avalanches.