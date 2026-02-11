Paris: la police blesse grièvement un homme armé d'un couteau, deux enquêtes ouvertes

Des policiers postés à une gare routière parisienne le 11 février 2026 après qu'un homme armé d'un couteau a menacé un chauffeur de bus ( AFP / Thomas SAMSON )

Un homme armé d'un couteau qui menaçait un chauffeur de bus dans le XIIIe arrondissement de Paris a été grièvement blessé mercredi en fin d'après-midi par des tirs de policiers appelés en intervention pour le maîtriser.

Le pronostic vital de l'agresseur, qui a été transporté à l'hôpital, est engagé, a annoncé la préfecture de police (PP).

Deux enquêtes ont été ouvertes, a indiqué dans la soirée le parquet de Paris: l'une pour "tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique", confiée au 3e district de la police judiciaire, et l'autre pour "violences volontaires avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique", confiée à l'IGPN, la police des polices.

Les faits, qui se sont achevés par "au moins trois tirs" de policiers, se sont déroulés peu avant 17H00.

Helmut P., un Guyanais de 35 ans d'après le ministère public, est monté à bord d'un bus de la RATP à hauteur de l'arrêt Gobelins et a commencé à importuner les passagers, a relaté la PP.

Des passagers sont descendus du bus, le conducteur se protégeant derrière la vitre anti-agression, a ajouté la préfecture.

Un passager a tenté de maîtriser l'agresseur, qui s'est alors saisi "d'au moins un couteau dans son sac" et l'a poursuivi sur le trottoir.

À ce moment, "un équipage de la police est intervenu" mais, "face au comportement menaçant de l'individu toujours porteur d'un couteau, un policier a fait usage d’un pistolet à impulsion électrique, sans effet". "Son collègue a fait alors usage de son arme administrative pour neutraliser l'individu, l'atteignant à l'abdomen", a ajouté la PP.

Le parquet a de son côté indiqué qu'un premier policier s'était "porté au contact" d'Helmut P. pour l'arrêter, "pendant que les deux autres policiers ont indiqué s'être lancés à la poursuite d'autres suspects".

Ces deux policiers ont aussi relaté "qu'à leur retour vers leur collègue, ils ont vu Helmut P. brandir deux couteaux et s'avancer en sa direction, tandis que le policier tentait de faire usage de son pistolet à impulsion électrique".

Alors l'un d'entre eux a "fait usage à trois reprises de son arme de service en direction d'Helmut P.", selon le ministère public.

Aucune personne n'a été blessée par l'agresseur, ni aucun policier, a assuré la PP.

- "C'était la panique" -

Christelle Yatdon, 41 ans, allait chercher ses enfants à l'école quand elle a entendu les tirs. "C'était la panique", raconte à l'AFP cette habitante du XIIIe arrondissement, encore choquée.

"J'ai vu un homme qui était couché" et "la police qui essayait de le réanimer", décrit-elle, disant aussi avoir vu une jeune femme faire un malaise à la sortie du bus. "Je commence à mieux me sentir mais d'avoir vu quelqu'un comme ça au sol... Je vois toujours (ça) à la télé, mais en vrai comme ça, c'est flippant".

Sous une pluie battante, des badauds se sont pressés mercredi après-midi autour des rubalises bouclant le boulevard.

De nombreux policiers, une dizaine de véhicules de police et des véhicules de secours ont été dépêchés sur place. Une couverture de survie et des vêtements étaient visibles sous un abribus.

Sur une vidéo filmée depuis l'intérieur d'un autre bus à l'arrêt et consultée par l'AFP, on voit l'agresseur sur le trottoir un couteau à la main.

Il jette une trottinette puis un policier armé d'un pistolet à impulsion électrique lui tire dessus, sans que cela n'arrête l'homme. Cette vidéo s'interrompt à cet instant et ne montre pas l'usage par un second policier de son arme de service.

Sur une deuxième vidéo, filmée depuis le même bus, on voit l'homme s'emparer d'un deuxième couteau et courir vers les policiers. On entend trois détonations.

L'homme, visiblement agité, est vêtu d'un pantalon rouge, d'un haut également rouge et d'un gilet matelassé sans manche noir.

Le parquet de Paris a précisé avoir "immédiatement" versé au dossier "une vidéo tournée par un particulier et publiée sur les réseaux sociaux".

Les premiers soins ont été prodigués à l'agresseur avant qu'il ne soit transporté à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière.

Fin décembre, deux attaques avaient eu lieu dans le métro parisien, à chaque fois sur la ligne 3.

La première fois, trois femmes avaient été légèrement blessés au couteau par un homme de 25 ans. Quelques jours plus tard, un autre homme avait été interpellé après avoir attaqué des usagers avec un marteau.