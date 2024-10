Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sopra Steria: stabilité en organique du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 10:07









(CercleFinance.com) - Le groupe de services informatiques Sopra Steria affiche un chiffre d'affaires de près de 1,36 milliard d'euros au titre du troisième trimestre 2024, en croissance totale de 0,9%, mais avec une stabilité à périmètre et change constants.



'Le marché européen a été globalement attentiste et peu dynamique à l'exception de certains pays comme l'Espagne, l'Italie et la Norvège', explique son DG Cyril Malargé, qui pointe cependant un renouvellement de certaines des positions très importantes du groupe.



Sopra Steria confirme ses objectifs 2024 d'un chiffre d'affaires à peu près stable en variation organique, d'un taux de marge opérationnelle d'activité d'au moins 9,7% et d'un flux net de trésorerie disponible autour de 350 millions.





Valeurs associées SOPRA STERIA 180,20 EUR Euronext Paris +6,69%