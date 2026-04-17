Sopra Steria publie présentation pour assemblée générale mixte du 20 mai 2026

* Sopra Steria fixe assemblée générale mixte actionnaires au Pavillon Dauphine, Paris, le 20 mai 2026 à 14h30 (CET). * Formulaire de vote prévoit scrutin sur 50 résolutions, avec choix Oui, Non ou Abstention pour chaque résolution. * Vote par correspondance : consigne de voter Oui par défaut sur résolutions présentées ou agréées par conseil d’administration, sauf indication contraire. * Amendements ou résolutions nouvelles en séance : vote Non par défaut, sauf option explicite pour pouvoir au président, abstention ou procuration à un mandataire désigné. * Date limite de réception des instructions par banque fixée au 18 mai 2026 à 12h00. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Sopra Steria Group SA published the original content used to generate this news brief on April 17, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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