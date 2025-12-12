information fournie par Reuters • 12/12/2025 à 07:11

Sopra Steria nomme Rajesh Krishnamurthy DG à partir du 2 février 2026

Sopra Steria SOPR.PA a annoncé vendredi la nomination de Rajesh Krishnamurthy au poste de directeur général à partir du 2 février 2026.

En octobre, le groupe avait annoncé la démission de son directeur général Cyril Malargé.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)