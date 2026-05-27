Sopra Steria est en négociations exclusives pour l'acquisition de la société Digital Product Simulation

Sopra Steria annonce être entré en négociations exclusives pour l'acquisition, via sa filiale CIMPA, de la société Digital Product Simulation.

Digital Product Simulation est une société de conseil en ingénierie numérique spécialisée dans la conception et la simulation appliquée au développement de produits industriels.

La société propose des services de conseil, de méthodologies, de formation et de support. Elle compte plus de 115 ingénieurs experts et accompagne de grands acteurs des secteurs de l'aéronautique, de la défense et du nucléaire.

En 2025, cette société a réalisé un chiffre d'affaires IFRS en forte progression d'environ 12MEUR.

Le projet d'acquisition de la société Digital Product Simulation va permettre de compléter les expertises de PLM pour des clients stratégiques. Il renforcerait notamment ses compétences en simulation et sur la solution 3DEXPERIENCE® de l'éditeur Dassault Systèmes.

Le projet d'acquisition devrait être finalisé dans les prochains mois.