Sopra Steria : BNP Paribas Exane abandonne son opinion positive
information fournie par AOF 14/10/2025 à 15:29

(AOF) - BNP Paribas Exane a abaissé son opinion de Surperformance à Neutre et son objectif de cours de 220 euros à 146 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Un des 5 leaders européens du conseil et des services numériques né en 2014 ;

- 5,8 Mds€ de revenus tirés de 5 métiers : l’intégration de systèmes (55 %), les business process services (13 %) , le software bancaire (13 %), le cloud hybride & les services technologiques (10 %) et le conseil (8 %);

- Activité générée en France (42 % des revenus), au Royaume-Uni (17 %) puis, avec de fortes positions en Allemagne, dans le reste de l’Europe (35 %), devant le pôle Solutions (6 %) ;

- Ambition centrée sur l’Europe et révisée après la cession des activités de software bancaire en 2024 : indépendance via un actionnariat de référence, positionnement d’alternative de confiance face aux géants du numérique, logique de conquête des marchés par des offres à forte valeur ajoutée et différenciation par la culture entrepreneuriale et la souveraineté numérique ;

- Pacte d’actionnaires entre les familles fondatrices Odin et Pasquier, soit 19,58% du capital et 29,9 % des droits de vote au sein de la structure Sopra GMT, devant le management (2,6 % et 3,8 %) et les salariés (6 % et 8,3 %), Pierre Pasquier présidant le conseil de 18 administrateurs et Cyril Malargé étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires totalement transformé, menée par un directeur des opérations :

- offres à fort valeur ajoutée regroupées dans 2 lignes de services transverses : Digital Platform Services ( + 600 M€ de chiffre d’affaires) et Cybersécurité (+ 200 M€),

- offre commerciale focalisée sur 4 marchés -secteur public, services financiers, défense & sécurité, aéronautique et spatial) à fort enjeu de souveraineté en Europe,

- croissance externe focalisée sur le conseil et les services et solutions numériques,

- positionnement porteur à moyen terme dans la défense (27 % des revenus) et l’aéronautique (9 %),

- innovation articulée autour de :

- la veille sur les technologies et leurs usages assurés par les Digital Champions, l’intégration de l’IA générative sur les plateformes de développement ,

- les partenariats avec Mistral AI, OVHCloud…;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2040 :

- 2030 : réduction de 54 % vs 2019 des émissions (- 52,7 % en 2024), et de 37,5 % (-23,9 % en 2024) pour le scope 3 (approvisionnements, déplacements…),

- déploiement du G4IT de mesure environnementale des services numériques,

- accompagnement des clients dans leur transition bas carbone ;

- Visibilité élevée avec la récurrence du chiffre d’affaires (plus de 40 %) grâce aux partenariats avec les clients stratégiques tels les services publics ;

- Bilan sain : dette réduite à 382 M€, soit 19 % des capitaux propres et flux de trésorerie de 432 M€.

Défis

- Intégration des nouveaux collaborateurs -attrition de 16,44 % et part des centres offshore proche de 20 % ;

- Capacité à gagner des contrats dans la défense auprès de l’OTAN en Europe et montée en puissance du contrat NS&SI avec le gouvernement britannique ;

- Intégration opérationnelle d’Aurexia, société de conseil dans le secteur financier ;

- Après une baisse de 4,9 % du chiffre d’affaires au 1er trimestre, anticipations 2025 :

- 2nd trimestre : reprise de l’activité au Royaume-Uni et du secteur public en France,

- 2nd semestre : visibilité plus limitée mais amélioration de la croissance et de la rentabilité,

- année entière : évolution du chiffre d’affaires de -2,5 % ) +0,5 %, taux de marge opérationnelle de 9,3 % à 9,8 % et flux net de trésorerie disponible de 5 % à 7 % des revenus ;

- Objectifs 2026-2028 : croissance annuelle des revenus de 2 à 5 %, marge opérationnelle de 10 % à 11 % et flux de trésorerie disponible entre 5 % et 7 % du chiffre d’affaires ;

- Dividende 2024 stable à 4,65 €, assorti d’un programme d’actions de 150 M€.

