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Sopra Steria bien orienté après un relèvement d'objectif
information fournie par AOF 29/10/2026 à 10:00

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(Zonebourse.com) - Sopra Steria gagne 2,7% à 188,5 EUR, bien orienté à la suite d'un relèvement de son objectif annuel de croissance organique du chiffre d'affaires, sur la base d'une accélération de la croissance enregistrée au 3e trimestre 2026 et de ses perspectives pour le 4e trimestre.

Le groupe de services informatiques vise désormais un taux de croissance organique du chiffre d'affaires compris entre 2,5% et 3,0% (contre 2,0% à 2,5% précédemment), incluant un impact dilutif non récurrent d'environ 2 points lié à l'arrêt du programme SFT.

Ses autres objectifs pour l'exercice en cours sont confirmés, à savoir un taux de marge opérationnelle d'activité d'au moins 9,5%, ainsi qu'un flux net de trésorerie disponible représentant environ 5% du chiffre d'affaires.

"Sauf indication contraire lors de la présentation de ce matin, ces nouveaux objectifs apparaissent encore très prudents, laissant de la place à une potentielle bonne surprise lors de la publication des résultats annuels", réagit-on chez Invest Securities.

Le chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 a progressé de 7,9%, à 1 420,1 MEUR, dont une croissance organique de 4,3% (contre 3,0% au 1er semestre) et une croissance organique sous-jacente (hors impact de l'arrêt du programme SFT) de 6,4% (contre 4,9% au 1er semestre).

"Sopra Steria a poursuivi sa dynamique de croissance dans la plupart de ses géographies, portée notamment par les secteurs de la défense, de la sécurité, du spatial et de l'aéronautique, ainsi que par ses activités de cybersécurité et de conseil", souligne son directeur général, Rajesh Krishnamurthy.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/10/2026 à 10:00:00.

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