SONDAGE-Les prévisions d'une baisse du rendement des bons du Trésor américain à 10 ans sont sur la corde raide ; plusieurs analystes tablent d'abord sur un taux de 5%

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/mm-bondyield-polls?s=6J&st=G

données du sondage

par Sarupya Ganguly

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans devrait baisser au cours de l’année à venir, selon la majorité des stratèges en titres à revenu fixe interrogés par Reuters, même si la conviction qui sous-tend ces prévisions s’effrite, une partie d’entre eux estimant probable une hausse à court terme du rendement jusqu’à 5%.

L'endettement public sans précédent a poussé les rendements obligataires à travers le monde à des niveaux proches de leurs plus hauts depuis plusieurs décennies ces dernières semaines, en raison des craintes liées à l'inflation et à la hausse des taux d'intérêt.

Les rendements de référence américains à 10 ans ont atteint le 9 septembre leur plus haut niveau depuis trois ans, à 4,86%, sous l’effet d’une nouvelle escalade de la guerre en Iran et de l’échec du secrétaire au Trésor Scott Bessent à faire baisser les rendements grâce à son programme de rachat de bons du Trésor de 6 milliards de dollars . US10YT=RR

La guerre a fait grimper les cours du pétrole au-delà des 100 dollars le baril, soit environ 40% de plus qu’avant le conflit.

Les contrats à terme sur taux d'intérêt anticipent près de deux hausses de taux de la Fed d’ici fin mars. Une majorité de plus en plus restreinte d’économistes, interrogés dans le cadre d’un autre sondage Reuters , prévoit toutefois que les taux resteront inchangés, même si la Réserve fédérale n’a pas atteint son objectif d’inflation de 2% depuis plus de cinq ans.

Pourtant, les stratèges obligataires interrogés dans le cadre de l’enquête Reuters menée du 8 au 10 septembre, issus pour la plupart de banques et d’institutions vendant des obligations, se sont accrochés à leurs prévisions de baisse des rendements.

Alors que le rendement à 10 ans devait baisser de 20 points de base pour s’établir à 4,67% dans trois mois, se maintenir à ce niveau dans six mois et reculer à 4,55% dans un an, le rendement à 2 ans, sensible aux variations de taux et s’établissant actuellement à 4,44%, devait s’établir à 4,20%, 4,12% et 4,00% dans trois, six et douze mois respectivement.

US2YT=RR

“À moyen et long terme, les fondamentaux plaident en faveur d’une baisse des rendements. Cela s’explique principalement par le fait que nous pensons que la situation en matière d’inflation va s’améliorer”, a déclaré Michael Chang, responsable des dérivés de taux chez Citi.

“ Nous avons globalement un biais haussier ”, a ajouté M. Chang, “ mais… il est un peu difficile d’adopter une vision très constructive à court terme, à moins d’une résolution du conflit et d’un recul du prix du pétrole. ”

Tout le monde ne pense pas que l’inflation soit sur le point de baisser.

“Même si la guerre devait cesser demain et que le prix du pétrole revenait vers les 70 dollars, cela ne changerait rien à certains des facteurs inflationnistes que nous observons, liés à l'IA et à la croissance”, a déclaré Kelley Gerrity, directrice générale et gestionnaire de portefeuille chez Morgan Stanley Investment Management.

5% À L'HORIZON

Dans une interview accordée en avril 2025, M. Bessent a déclaré qu’un rendement à 10 ans de 5% constituerait “une zone délicate pour l’économie, pour le Trésor et pour l’émission d’obligations”.

Seuls deux prévisionnistes s’attendaient à ce que le rendement à 10 ans s’établisse à 5,0% dans trois mois.

Si le rendement atteignait ce niveau, ce ne serait que la deuxième fois depuis 2007. C’était avant la crise financière mondiale et la réponse politique agressive de la Réserve fédérale, qui avait alors ramené les rendements à des niveaux anormalement bas, la banque centrale ayant racheté des pans entiers du marché grâce à ses programmes d’assouplissement quantitatif.

Une faible majorité de stratèges, soit 17 sur 31, a estimé qu’il était probable que le rendement à 10 ans atteigne la barre politiquement sensible des 5% à un moment donné au cours des trois prochains mois.

“Aucun des grands partis n’a de véritable plan sur la manière de faire face à l’augmentation de la dette publique”, a déclaré Jan von Gerich, analyste en chef chez Nordea, qui fait partie des rares participants à l’enquête à prévoir des rendements des bons du Trésor à 10 ans bien supérieurs à 5% dans les mois à venir.

D'autres ont estimé que la décision du Trésor d'introduire un élément de surprise dans un calendrier de gestion de la dette traditionnellement prévisible exerçait également une pression à la hausse sur les rendements.

“On observe une inquiétude plus générale quant au fait que le Trésor s'écarte ici de sa stratégie de gestion de la dette, habituellement régulière et prévisible, afin de contribuer à faire baisser les taux à long terme”, a déclaré Meghan Swiber, directrice de la stratégie des taux américains chez Bank of America.

“Et s’il le fait, il en paiera le prix: les investisseurs devront en effet exiger une rémunération plus élevée pour prêter à un État qui ne se montre ni régulier ni prévisible.”