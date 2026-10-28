SONDAGE-L'économie taïwanaise devrait avoir enregistré une croissance de 12 % au troisième trimestre, portée par l'essor de l'IA

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* Pour consulter les données du sondage, cliquez ici: reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=TWGDPP%3DECI

* PIB préliminaire du troisième trimestre estimé à +12 % en glissement annuel (trimestre précédent: +12,93 %)

* Publication des données prévue vendredi 30 octobre, après 16 h (08 h 00 GMT)

L'économie taïwanaise, fortement dépendante du commerce extérieur, devrait avoir connu une croissance tout aussi soutenue au troisième trimestre 2026 par rapport à la période précédente de trois mois, le boom de l'IA soutenant une forte demande dans le secteur technologique, selon un sondage Reuters publié mercredi.

Le produit intérieur brut (PIB) de Taïwan devrait avoir progressé de 12 % en glissement annuel au cours du trimestre juillet-septembre, selon ce sondage réalisé auprès de 21 économistes , soit une légère baisse par rapport aux 12,93 % enregistrés au deuxième trimestre.

Les prévisions des économistes concernant les données préliminaires du PIB, qui doivent être publiées vendredi par l’agence des statistiques, variaient entre une croissance de 9,4 % et 16,7 %.

L’économie taïwanaise a réalisé de solides progrès, soutenue par son rôle de grand producteur de semi-conducteurs de pointe alimentant la tendance à l’intelligence artificielle.

Les exportations au troisième trimestre 2026 ont augmenté de 44,6 % en glissement annuel pour atteindre 244,92 milliards de dollars , selon les données publiées précédemment par le ministère des Finances.

Taïwan est une plaque tournante majeure de la chaîne d’approvisionnement technologique mondiale pour des entreprises telles que Nvidia NVDA.O et abrite le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW .

Compte tenu de l'essor de l'IA, l'agence taïwanaise des statistiques a revu à la hausse en août ses prévisions de croissance économique pour l'ensemble de l'année 2026 , les portant à 11,05 % contre une prévision antérieure de 9,64 %, ce qui représenterait son rythme de croissance le plus rapide depuis près de quatre décennies.

En 2025, l’économie taïwanaise a enregistré une croissance de 8,68 %.

L’agence de statistiques publiera les données préliminaires du PIB dans un communiqué accompagné de commentaires succincts. Des chiffres plus détaillés et révisés, y compris des prévisions prospectives, suivront quelques semaines plus tard.