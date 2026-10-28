Ukraine : la trêve humanitaire à Olechky tient pour la deuxième journée consécutive

Des membres de la diaspora ukrainienne manifestent devant l'ambassade des États-Unis à Varsovie, le 6 octobre 2026, en Pologne pour réclamer un couloir humanitaire pour les habitants d'Olechky, une ville d'Ukraine assiégée par les Russes ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

Un cessez-le-feu local, négocié avec l'aide des États-Unis, tenait mercredi pour la deuxième journée consécutive dans le sud de l'Ukraine, une trêve rarissime en presque cinq ans de guerre, déclarée pour permettre une opération humanitaire.

A Olechky, ville ukrainienne sous occupation russe dans la région ukrainienne de Kherson, les habitants sont confrontés depuis des mois à des pénuries de nourriture, d'eau et de médicaments.

La localité est située tout près du fleuve Dniepr qui marque la ligne de front dans ce secteur. Elle se trouve sous le feu croisé des drones ukrainiens et russes, qui rendent les déplacements très dangereux sur des routes par ailleurs minées.

Mercredi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué ce cessez-le-feu, le qualifiant d'"énorme succès", lors d'une conférence de presse à La Haye aux côtés du Premier ministre néerlandais Rob Jetten.

"Nous sommes heureux de pouvoir bénéficier, ne serait-ce que pour quelques jours, d'une accalmie pour les habitants" de la région de Kherson, a-t-il déclaré, remerciant la "partie américaine : c'est véritablement son initiative."

"Mais nous verrons comment cela se terminera. J’espère, bien", a-t-il toutefois nuancé.

Opérations de déminage

Des membres de la diaspora ukrainienne tiennent des pancartes formant le nom Oleshky (Olechky) devant l'ambassade américaine à Varsovie, le 6 octobre 2026, en Pologne ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

Les médiateurs chargés des droits humains en Russie et en Ukraine, respectivement Iana Lantratova et Dmytro Loubinets, ont confirmé dans des déclarations distinctes mercredi que la trêve - entrée en vigueur tôt mardi matin - était toujours respectée.

"Trente heures de cessez-le-feu se sont écoulées à Olechky sans le moindre incident", a déclaré Dmytro Loubinets.

Cette trêve avait été annoncée vendredi par la Première dame des États-Unis, Melania Trump.

Certaines des quelque 2.000 personnes encore présentes sur place ont été contraintes de chasser et de manger des pigeons, ont confié à l'AFP d'anciens habitants qui sont restés en contact avec ceux toujours sur place.

L'opération prévoit des livraisons d'aide humanitaire et l'évacuation des civils souhaitant partir. Un retour en territoire sous contrôle ukrainien est pratiquement impossible dans ce secteur, car les ponts sur le Dniepr y sont coupés.

"Le déminage des routes est en cours. Il s'agit d'une étape cruciale pour garantir l'acheminement en toute sécurité de l'aide humanitaire et permettre aux civils qui souhaitent quitter la ville de le faire", a déclaré mercredi sur X le médiateur ukrainien Dmytro Loubinets, sans préciser les itinéraires concernés.

Désescalade

Un homme tient une pancarte "Famine massive dans Olechky occupée. Américains ! Contraignez la Russie à accepter un couloir humanitaire" devant l'hôtel de ville de Kiev, en Ukraine, le 20 septembre 2026 ( AFP / Sergei SUPINSKY )

Les autorités locales mises en place par la Russie ont laissé entendre que les habitants pourraient devoir transiter par la Crimée annexée. Selon les responsables russes, la plupart des personnes souhaitant fuir l'ont déjà fait.

Un haut responsable ukrainien s'exprimant sous le couvert de l'anonymat a également indiqué à l'AFP qu'une grande partie des habitants encore présents souhaitait rester.

Le gouverneur régional de Kherson, Oleksandre Prokoudine, a assuré mercredi à l'aube qu'"aucune frappe ni aucun impact sur des installations civiles ou d'infrastructure critique n'a été enregistré" pendant 24 heures.

Selon Dmytro Loubinets, cette trêve a également eu un effet "tangible" sur la ville de Kherson, capitale régionale qui comptait environ 280.000 habitants avant l'invasion russe de 2022.

"Kherson, qui subissait des bombardements constants, a littéralement repris vie", a décrit le médiateur ukrainien pour les droits humains sur les réseaux sociaux.

"Il y a davantage de monde dans les rues et la vie urbaine a retrouvé son dynamisme. Les gens sortent sans peur, se promènent et profitent du soleil automnal", a-t-il ajouté.

Important bastion ukrainien sur le front sud, Kherson est quotidiennement visée par des drones explosifs russes.

Kiev a déjà accusé Moscou d'y mener des "safaris humains", la ville étant située dans la "zone de mort" d'environ 20 kilomètres de profondeur autour de la ligne de front, où pullulent les drones des deux camps.

Le communiqué de M. Loubinets était accompagné de photos montrant des habitants vendant des fruits sous des filets antidrones ainsi que des employés municipaux tondant des pelouses au milieu d'immeubles en ruines.

Davyd Arakhamia, un parlementaire et négociateur ukrainien, a qualifié ce cessez-le-feu de "plus importante désescalade" depuis l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, en février 2022.

Les courtes trêves précédentes dans le conflit — instaurées, par exemple, à l'occasion de la Pâque orthodoxe — avaient permis une diminution des attaques aériennes et bombardements longue portée, mais les deux camps s'étaient parallèlement accusés de multiples violations du cessez-le-feu sur le front.