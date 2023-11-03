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Solvay-Le CA tombe à €2,75 mds au T3, Philippe Kehren proposé comme nouveau DG
information fournie par Reuters03/11/2023 à 07:15

Solvay SA SOLB.BR :

* CHIFFRE D’AFFAIRES DE EUR 2,75 MDS AU T3 CONTRE EUR 3,61 MDS IL Y A UN AN

* EBITDA SOUS-JACENT DE EUR 702 MLNS AU T3 CONTRE EUR 917 MLNS IL Y A UN AN

* BÉNÉFICE NET SOUS-JACENT EUR 340 MLNS AU T3 CONTRE EUR 509 MLNS IL Y A UN AN

* LE RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES (ROCE) S'EST ÉLEVÉ À 15,2 % AU T3, CE QUI CORRESPOND À PEU PRÈS À CELUI DU TROISIÈME TRIMESTRE 2022

* COMPTE TENU DE LA DYNAMIQUE ACTUELLE DES VOLUMES, NOUS RECONFIRMONS NOS PRÉVISIONS POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE, DANS LE BAS DE LA FOURCHETTE PRÉCÉDENTE POUR L'EBITDA

* PHILIPPE KEHREN, NOUVEAU CEO DE SOLVAY

* ALEXANDRE BLUM OCCUPERA LE POSTE DE CFO

* LANNY DUVALL OCCUPERA LE POSTE DE CHIEF OPERATIONS OFFICER

* JUSQU'À CE QUE LA SÉPARATION SOIT COMPLÈTE, ILHAM KADRI RESTE CEO DE SOLVAY ET KARIM HAJJAR RESTERA DIRECTEUR FINANCIER DE SOLVAY

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SOLB.BR

(Rédaction de Gdansk)

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