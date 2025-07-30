Solvay-L'Ebitda atteint 230 millions d'euros au T2

Solvay SA SOLB.BR a annoncé mercredi:
* SOLVAY - CA AU T2 DE EUR 1,10 MDS CONTRE EUR 1,11 MDS SELON UN CONSENSUS VARA FOURNI PAR L'ENTREPRISE
* SOLVAY - EBITDA AU T2 DE EUR 230 MLNS CONTRE EUR 230 MLNS SELON UN CONSENSUS VARA FOURNI PAR L'ENTREPRISE
* SOLVAY - CASH FLOW LIBRE AU T2 DE EUR 54 MLNS CONTRE EUR 50 MLNS SELON UN CONSENSUS VARA FOURNI PAR L'ENTREPRISE
* SOLVAY - LES ÉCONOMIES RÉALISÉES DEVRAIENT DÉSORMAIS DÉPASSER LES €200 MILLIONS INITIALEMENT PRÉVUS POUR FIN 2025
Texte original .... Pour plus de détails, cliquez sur SOLB.BR
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer