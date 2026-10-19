Solvay abaisse ses objectifs annuels, le conflit au Moyen-Orient pèse

54e Salon aéronautique de Paris à l'aéroport du Bourget, près de Paris
Solvay a abaissé lundi ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2026, le groupe chimique belge prenant acte du fait que le conflit au Moyen-Orient et l'arrêt d'une usine de peroxyde en Arabie saoudite ont pesé sur ses résultats du seul troisième trimestre.
L'entreprise table désormais sur un Ebitda annuel compris entre 720 et 740 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible situé entre 120 et 150 millions d'euros.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)
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