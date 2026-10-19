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Solvay abaisse ses objectifs annuels, le conflit au Moyen-Orient pèse
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 18:30

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54e Salon aéronautique de Paris à l'aéroport du Bourget, près de Paris

54e Salon aéronautique de Paris à l'aéroport du Bourget, près de Paris

‌Solvay a abaissé ​lundi ses objectifs pour l'ensemble de l'année ​2026, le groupe ​chimique belge ⁠prenant acte du fait ‌que le conflit au Moyen-Orient ​et ‌l'arrêt d'une usine ⁠de peroxyde en Arabie saoudite ont ⁠pesé sur ‌ses résultats du ⁠seul troisième ‌trimestre.

L'entreprise table ⁠désormais sur un Ebitda ⁠annuel ‌compris entre 720 ​et ‌740 millions d'euros et un flux ​de trésorerie disponible situé ⁠entre 120 et 150 millions d'euros.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van ​Overstraeten)

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