Ukraine: "aucun avertissement" avant les frappes russes et Starshield toujours bridé, déplore Zelensky

Sur le site d'une frappe russe sur un centre commercial de Kiev, le 19 octobre 2026 ( AFP / OLEKSII FILIPPOV )

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déploré lundi que son pays n'avait reçu "aucun avertissement" de ses alliés avant les frappes russes de la nuit, et que la connexion au réseau Starshield de SpaceX restait limitée sur certaines zones du front.

M. Zelensky se plaint depuis la semaine dernière de dangereuses limitations dans le partage du renseignement américain, essentiel à son armée, alors que les tensions avec Donald Trump sont au plus haut. Les Etats-Unis ont démenti à plusieurs reprises tout changement à ce sujet.

Au cours de la nuit, l'armée russe a visé Kiev et ses alentours avec 16 missiles balistiques et plusieurs autres régions d'Ukraine avec plus de 240 drones, ciblant notamment des infrastructures énergétiques.

"Une nouvelle attaque de missiles balistiques russes s'est produite en plusieurs vagues au cours de la nuit, et, encore une fois, il n'y a eu aucun avertissement préalable de nos partenaires", a regretté Volodymyr Zelensky sur X.

La même situation s'était produite la semaine dernière et les journalistes de l'AFP avaient constaté à deux reprises que l'alerte antiaérienne ne s'était déclenchée à Kiev qu'après les premières explosions.

Les frappes russes de la nuit ont fait au moins quatre morts à travers le pays. Dans la soirée lundi, une autre attaque ayant visé un parc dans la région de Kharkiv (nord-est) a tué six personnes, dont trois enfants, ont rapporté les autorités locales.

Côté russe, une frappe ukrainienne a tué trois personnes dans un véhicule des pompes funèbres circulant dans la région de Lougansk contrôlée par Moscou, d'après le dirigeant local installé par la Russie.

Tensions avec Trump

L'Ukraine dépend du partage de renseignement occidental, et surtout américain, pour détecter les missiles russes et pour identifier et frapper elle-même des cibles. Elle a aussi besoin de missiles antiaériens américains Patriot pour contrer les attaques russes.

Cratère laissé par une frappe russe près d'une école à Kiev, le 19 octobre 2026 ( AFP / Sergei SUPINSKY )

Or, les relations entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump connaissent un nouveau pic de tensions, les deux hommes ayant échangé de vives critiques par médias interposés ces dernières semaines.

Le président américain reproche à M. Zelensky les frappes régulières sur les raffineries de pétrole russes, qui aggravent selon lui la pénurie mondiale de carburant et participent à l'envolée des prix.

Le dirigeant ukrainien dénonce lui l'accord de M. Trump avec la Russie pour la livraison de quantités massives de diesel sur les marchés et la suspension de certaines sanctions visant Moscou.

Au-delà du renseignement, les capacités de connexion au réseau satellitaire Starshield de SpaceX, une variante militaire de Starlink utilisée par l'armée ukrainienne, restent limitées, selon M. Zelensky.

"Les équipements cessent de fonctionner à des vitesses de 130 à 161 km/h dans plusieurs secteurs du front", a-t-il déclaré lundi.

Kiev accuse Washington de brider délibérément ce réseau, avec pour conséquence de ralentir la logistique sur le front et limiter l'utilisation de certains types de drones.

"Aucune pause"

Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, en visite à Samarcande en Ouzbékistan, a répété de son côté lundi qu'il n'y avait eu "aucune pause" dans le partage de renseignements avec Kiev.

"Ce sur quoi (Volodymyr Zelensky) doit se concentrer (...) est de mettre fin à la guerre", a-t-il déclaré, reprenant une formulation de Donald Trump, qui a accusé dimanche le président ukrainien de ne pas vouloir d'un accord de paix négocié avec Moscou.

"Lorsque les livraisons de missiles pour la défense antiaérienne de l'Ukraine sont bloquées, tandis que la Russie bénéficie d'allègements ou de reports de sanctions, c'est, malheureusement, un déni de la réalité de la part de nos partenaires", a rétorqué M. Zelensky.

M. Rubio est par ailleurs resté évasif sur un éventuel sommet trilatéral en novembre entre les Etats-Unis, la Russie et la Chine pour discuter d'une résolution du conflit, rencontre qui exclurait donc l'Ukraine.

Après une frappe sur une station de métro à Kiev, le 19 octobre 2026 ( AFP / Sergei SUPINSKY )

"Je ne sais pas si cela a été finalisé", a-t-il dit.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dit lundi que la possibilité d'une telle rencontre à l'occasion du sommet de l'Apec (Coopération économique pour l'Asie-Pacifique) les 18 et 19 novembre à Shenzhen avait "effectivement été évoquée" mais sans "aucune proposition concrète ni aucun accord".

Il a également estimé "impossible" tout accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine "sans la participation de représentants de Kiev prêts à assumer leurs responsabilités".