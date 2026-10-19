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Virbac-CA à +8,8% au T3, confirmation de ses objectifs 2026
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 18:52

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(Actualisé avec détails §4-5, citation du DG §6)

par Rihab Latrache

Virbac VIRB.PA a annoncé lundi une hausse de 8,8% à taux de change et périmètre constants de son chiffre d'affaires au troisième trimestre par rapport à la même période l'année dernière, portée notamment par l'Europe, l'Amérique du Nord et l'international, et a confirmé ses objectifs 2026, dans la borne haute de la fourchette.

* La société française, spécialiste de la santé animale, a enregistré un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros.

* Elle a affiché une hausse de 8,7% de ses ventes en Europe, de 9,5% en Amérique du Nord et de 8,7% à l'international.

* À fin septembre 2026, le chiffre d'affaires à augmenté de 7,9% à taux de change et périmètre constants par rapport aux neuf premiers mois de l'année dernière.

* Les segments animaux de compagnie et animaux d'élevage ont connu respectivement une croissance de 8,8% et de 7,0%, avec une contribution des plateformes supercharge (hors Thyronorm) en hausse d'environ 11% à TCC.

* "Sur la base de cette solide trajectoire à neuf mois, nous visons avec confiance le haut de notre objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires, situé entre 5,5% et 7,5% à taux constants", a déclaré Paul Martingell, directeur général de Virbac, dans un communiqué de l'entreprise.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)

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