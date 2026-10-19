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Solvay abaisse ses objectifs annuels, le conflit au Moyen-Orient pèse
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 18:28

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(Actualisé avec détails, contexte)

Solvay SOLB.BR a abaissé lundi ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2026, le groupe chimique belge prenant acte du fait que le conflit au Moyen-Orient et l'arrêt d'une usine de peroxyde en Arabie saoudite ont pesé sur ses résultats du seul troisième trimestre.

• L'entreprise table désormais sur un Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) annuel compris entre 720 et 740 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible situé entre 120 et 150 millions d'euros.

• Le groupe anticipait précédemment un Ebitda sous-jacent compris entre 770 et 850 millions d'euros en 2026, et un flux de trésorerie d'au moins 200 millions d'euros.

•Le conflit au Moyen-Orient a eu un impact négatif d’environ 25 millions d'euros sur l’Ebitda sous-jacent au troisième trimestre, selon un communiqué du groupe.

• L'arrêt prolongé de l'usine Peroxides dans le complexe de Sadara à Jubail, en Arabie saoudite, a impacté le trimestre.

• Le groupe a enregistré sur la période un chiffre d’affaires net sous-jacent de 1,03 milliard d'euros, un Ebitda sous-jacent de 173 millions d'euros, et un flux de trésorerie aux actionnaires de Solvay des activités poursuivies de 54 millions d'euros.

• En raison de la "quiet period" en cours, Solvay ne fera pas d’autres commentaires avant la publication de ses résultats complets du troisième trimestre, le 4 novembre, précise le communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)

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