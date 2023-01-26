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Solutions 30 affiche un CA au T4 en hausse à €246,1 Mlns
information fournie par Reuters26/01/2023 à 18:49

26 janvier (Reuters) - Solutions 30 SE S30.PA :

* CA AU T4 À EUR 246,1 MLNS CONTRE EUR 220,5 MLNS L'AN DERNIER

* PRISES DE COMMANDES RECORD DE PRÈS DE 920 MILLIONS D’EUROS SUR L’EXERCICE

* OBJECTIF DE CHIFFRE D’AFFAIRES SUPÉRIEUR À 1 MILLIARD D’EUROS POUR 2023

* CONFIRMATION DE PERSPECTIVES DE CROISSANCE SOUTENUE À LONG TERME GRÂCE À L’EXCELLENTE DYNAMIQUE DES MARCHÉS DU GROUPE

* POUR L’EXERCICE 2023, LA BONNE DYNAMIQUE DE CETTE FIN D’ANNÉE AINSI QUE L’EXCELLENTE ACTIVITÉ COMMERCIALE DE L’EXERCICE CONFORTENT LES PERSPECTIVES DE RETOUR À UNE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES

* VISE DÉSORMAIS UN CA DE L’ORDRE DE 2,5 MILLIARDS D’EUROS À MOYEN TERME

* EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE EN PHASE AVEC LE RÉÉQUILIBRAGE GÉOGRAPHIQUE DES ACTIVITÉS

* WOJCIECH POMYKAŁA REJOINT À COMPTER DU 1ER FÉVRIER 2023 LE DIRECTOIRE DE SOLUTIONS 30 EN TANT QUE DIRECTEUR GÉNÉRAL EN CHARGE DE LA TRANSFORMATION

* MARGE D’EBITDA ENCORE PONCTUELLEMENT SOUS TENSION EN 2022

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur S30.PA

(Gdansk Newsroom)

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