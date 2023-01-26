Solutions 30 affiche un CA au T4 en hausse à €246,1 Mlns
information fournie par Reuters26/01/2023 à 18:49
26 janvier (Reuters) - Solutions 30 SE S30.PA :
* CA AU T4 À EUR 246,1 MLNS CONTRE EUR 220,5 MLNS L'AN DERNIER
* PRISES DE COMMANDES RECORD DE PRÈS DE 920 MILLIONS D’EUROS SUR L’EXERCICE
* OBJECTIF DE CHIFFRE D’AFFAIRES SUPÉRIEUR À 1 MILLIARD D’EUROS POUR 2023
* CONFIRMATION DE PERSPECTIVES DE CROISSANCE SOUTENUE À LONG TERME GRÂCE À L’EXCELLENTE DYNAMIQUE DES MARCHÉS DU GROUPE
* POUR L’EXERCICE 2023, LA BONNE DYNAMIQUE DE CETTE FIN D’ANNÉE AINSI QUE L’EXCELLENTE ACTIVITÉ COMMERCIALE DE L’EXERCICE CONFORTENT LES PERSPECTIVES DE RETOUR À UNE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES
* VISE DÉSORMAIS UN CA DE L’ORDRE DE 2,5 MILLIARDS D’EUROS À MOYEN TERME
* EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE EN PHASE AVEC LE RÉÉQUILIBRAGE GÉOGRAPHIQUE DES ACTIVITÉS
* WOJCIECH POMYKAŁA REJOINT À COMPTER DU 1ER FÉVRIER 2023 LE DIRECTOIRE DE SOLUTIONS 30 EN TANT QUE DIRECTEUR GÉNÉRAL EN CHARGE DE LA TRANSFORMATION
* MARGE D’EBITDA ENCORE PONCTUELLEMENT SOUS TENSION EN 2022
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur S30.PA
(Gdansk Newsroom)
Valeurs associées
|Euronext Paris
|+1.91%
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer