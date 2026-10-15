La Roumanie annonce sept disparus en mer Noire après l'incendie d'un navire

Un cargo naigue dans la mer Noire, à Krapets, au nord-est de la Bulgarie le 14 octobre 2026 ( AFP / Nikolay DOYCHINOV )

La Roumanie a annoncé jeudi que sept personnes étaient portées disparues après un incendie à bord d'un navire marchand en mer Noire où le bilan humain des incidents provoqués ou attribués à des drones ne cesse de s'alourdir.

Depuis début octobre, les incidents impliquant des navires civils en mer Noire se multiplient au large de la Bulgarie et de la Roumanie, des attaques dont la responsabilité a été imputée à des drones russes, dans un dernier débordement de la guerre russe en Ukraine.

Le "Wine Trader", un chimiquier battant pavillon de Saint-Marin, a émis une alerte de détresse vers 07H00 locale (04H00 GMT) alors qu'il se trouvait à quelque 13 milles nautiques (24 kilomètres) au sud-est de la commune de Sulina, à l'embouchure du Danube, a précisé l'autorité navale roumaine.

"Douze personnes se trouvaient à bord. Cinq d'entre elles sont saines et sauves, tandis que sept sont actuellement portées disparues", ajoute un communiqué de l'autorité navale, dans un nouveau bilan, sans préciser s'il s'agissait d'une attaque de drones.

Des secours ont été dépêchés sur place, impliquant un navire et un hélicoptère, dans des conditions difficiles de grosse mer.

Ce nouvel incident au large des côtes roumaine s intervient après que la Roumanie a annoncé mercredi soir qu'elle enquêtait sur une possible nouvelle attaque de drone visant un pétrolier au large de ses côtes.

Des opérations de secours ont été déclenchées pour venir en aide au "Yara J", tanker battant pavillon des Comores et victime d'un incendie à bord. L'équipage est finalement parvenu à éteindre lui-même le feu.

"Qu'il ait été frappé par un drone ou non, une enquête est actuellement en cours", a commenté le ministre roumain de la Défense, Radu Miruta, à la chaîne de télévision Digi24.

"C'est une affaire d'une gravité significative, étant donné que de tels incidents se produisent dans les eaux territoriales roumaines", a-t-il ajouté.

"Preuves solides"

Le président roumain Nicusor Dan a lui déclaré mercredi sur X que les attaques de drones en mer Noire étaient "une conséquence directe de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine".

Déjà, le 5 octobre, un cargo céréalier propriété d'intérêts turcs et transportant du maïs chargé en Ukraine à destination de l'Italie a coulé au large des côtes roumaines après avoir pris feu.

L'attaque avait été attribuée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky à des drones russes.

Un membre d'équipage a été tué et un autre porté disparu. Des recherches pour le retrouver ont été suspendues jeudi, a indiqué à l'AFP l'autorité navale roumaine.

La navigation au large de la Bulgarie est également affectée. Un premier incident de ce type dans sa zone économique exclusive a été enregistré le 6 octobre quand le "Alfa Watan" a coulé avec dix membres d'équipage -neuf Syriens et un Egyptien- tous portés disparus.

Le même jour, le "Able", a été touché mais ses 18 membres d'équipage -onze Turcs et sept Indiens- ont la chance de pouvoir être secourus.

Le 13 octobre, même drame pour deux autres navires de commerce, toujours au large de la Bulgarie. Si les quinze membres d'équipage du "Chesea 3" -sept Ukrainiens et huit Azerbaïdjanais- ont été sauvés, la majeure partie du personnel de bord du "HS Dignity" a coulé avec le bateau : il y a onze disparus et seulement cinq personnes qui ont pu être secourues.

L'un des navires doit être remorqué jusqu'à un port pour y rechercher des débris de drone afin d'en prouver l'origine, a souligné jeudi le Premier ministre bulgare Roumen Radev, en marge d'un déplacement à Bruxelles.

"Alors nous aurons des preuves solides pour désigner le responsable", a-t-il dit, soulignant aussi que "les résultats de cette attaque profitent à la Russie".

Il a ajouté que la Roumanie et la Bulgarie allaient plaider pour "des mesures antidrones renforcées au sein de l'UE et de l'OTAN" afin de garantir la sécurité de la navigation commerciale en mer Noire.

Au moins 163 navires civils et commerciaux ont été touchés en mer Noire au cours des huit premiers mois de cette année, selon la chambre de la marine marchande IMEAK, en Turquie.