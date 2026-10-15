Puces pour l'IA: TSMC enregistre un nouveau bond des ventes et du bénéfice net trimestriels

L'usine de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) de Kaohsiung, la 3e ville de Taïwan après Nouveau Taipei et Taichung, le 23 décembre 2025. ( AFP / I-Hwa Cheng )

Le taïwanais TSMC, premier fabricant mondial de puces électroniques, a vu son bénéfice net bondir pour le sixième trimestre consécutif grâce à des ventes en hausse de plus de 50%, portées par la forte demande mondiale en matériel pour l'intelligence artificielle (IA).

Compte tenu de sa place centrale dans la frénétique économie de l'IA, avec des puces indispensables pour des entreprises comme Nvidia ou Apple, les investisseurs scrutent les résultats du géant taïwanais comme un baromètre de la santé du secteur. Et ils se montrent, selon les analystes, d'autant plus exigeants que ce secteur est désormais habitué aux records.

Le bénéfice net publié jeudi par TSMC est meilleur qu'attendu : en hausse de 68,7 %, il atteint 763,1 milliards de nouveaux dollars taïwanais (environ 21 milliards d'euros) pour la période de juillet à septembre 2026. Les analystes tablaient sur un peu moins, environ 739,5 milliards de nouveaux dollars taïwanais.

Il dépasse aussi le précédent record, établi au deuxième trimestre 2026 (environ 19,4 milliards d'euros).

La demande pour les puces de pointe du géant taïwanais est "extrêmement forte", notamment grâce à la rapide montée en puissance de la technologie 2 nm, a déclaré C.C. Wei, patron de TSMC, lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Le chiffre d'affaires au troisième trimestre a progressé de 50,9 %, pour atteindre 1.500 milliards de nouveaux dollars taïwanais (environ 41,3 milliards d'euros), a indiqué l'entreprise.

Au coeur de l'écosystème IA, TSMC vend ses puces à Nvidia, Apple, AMD ou encore Broadcom.

"Nous n'avons pas l'intention de laisser des parts de marché à nos concurrents, et nous voulons capter toutes les opportunités commerciales possibles", a promis son patron.

Il a toutefois précisé que TSMC ferait preuve de "prudence" dans sa stratégie commerciale pour 2027, en raison de la hausse des prix des composants et des incertitudes économiques.

Expansion aux États-Unis

Les investisseurs vont aussi scruter de près le projet d'expansion de TSMC aux Etats-Unis, notamment la construction d'usines de puces en Arizona, susceptible d'influencer ses futurs résultats.

Evoquant ces projets, C.C. Wei a indiqué que TSMC étudiait des sites "en dehors de l'Arizona", et qu'elle avait envoyé une équipe au Texas pour évaluation.

"Nous travaillons d'arrache-pied pour accroître notre capacité de production aux États-Unis", a-t-il affirmé, précisant que ces projets étaient encore en discussion.

Gouvernements et géants de la tech investissent des sommes colossales dans la construction de centres de données - qui nécessitent des puces électroniques - pour entraîner et exploiter des outils d'IA ; générateurs d'images, agents conversationnels ou capables d'exécuter diverses tâches, par exemple.

Mais les marchés s'inquiètent de potentielles valorisations excessives du secteur, qui alimentent les craintes d'une bulle spéculative.

Le cours de l'action TSMC a grimpé de près de 60 % cette année, ce qui accentue la pression sur la publication de ses résultats : les investisseurs se demandant combien de temps pourra durer cette période faste.

Jeudi, la Bourse de Taipei a perdu 3,41 %, pénalisée par le recul de son poids-lourd TSMC (-2,01 %).

"Toutes les puces d'IA de pointe passent encore par ses usines donc, pour les investisseurs, les résultats (de TSMC) de cette semaine constituent l'équivalent d'un bilan de santé de l'ensemble du développement de l'IA", a expliqué à l'AFP Zavier Wong, analyste de marché chez eToro, avant la publication des résultats.

Les craintes concernant les dangers de l'IA se sont intensifiées ces dernières semaines, avec des appels lancés aux principaux laboratoires américains pour qu'ils ralentissent la surenchère des avancées technologiques.

"Si les plus gros acheteurs commencent à modérer leurs dépenses, que ce soit en raison des coûts de financement ou parce que les laboratoires d'IA ralentissent le développement de nouveaux modèles, les fabricants de puces s'en rendraient rapidement compte", a avancé M. Wong.

"Nouvelle norme"

TSMC n'est pas le seul géant des puces à profiter des retombées du boom de l'IA.

La semaine dernière, le sud-coréen Samsung Electronics a annoncé prévoir une hausse de plus de 780 % de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre sur un an.

Or son action a tout de même chuté : ses prévisions ne répondaient pas aux attentes.

"Les bénéfices records sont devenus la nouvelle norme, et Nvidia vit avec cela depuis des années, jugée à l'aune de la perfection", a expliqué M. Wong.

Souvent, "les investisseurs ne s'arrêtent pas aux chiffres phares et passent au crible les prévisions et les petits caractères à la recherche de signes avant-coureurs".