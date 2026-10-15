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GL events relève sa prévision de croissance pour 2026
information fournie par Zonebourse 15/10/2026 à 08:38

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A l'occasion de son point d'activité trimestriel, GL events relève sa prévision de croissance, portée par les activités Live et Venues, et anticipe désormais une croissance supérieure à 10% à taux de change et périmètre constants, ainsi qu'une augmentation du résultat opérationnel et un programme de dépenses d'investissement (Capex) de l'ordre de 80 MEUR.

Le groupe spécialisé dans les métiers de l'événementiel affiche une croissance de 44,3% ( 43,1% à taux de change constants) de son chiffre d'affaires, à 415,9 MEUR, au titre du 3e trimestre 2026, portant ainsi le cumul à fin septembre à 1 382,2 MEUR, en progression de 17,4% ( 19,4% à taux de change constants).

Sur les neuf premiers mois de l'année, les croissances des activités Live (événementiel d'entreprise, institutionnel et sportif) et Venues (centres de congrès, parcs d'expositions, salles de spectacles), de respectivement 25,1% et 23,9%, ont largement compensé le recul de 19,3% de l'activité Exhibitions (salons propriétaires).

"GL events confirme au 3e trimestre la solidité de sa trajectoire et la pertinence de son modèle, porté par des activités Live et Venues en forte croissance et un portefeuille d'événements d'envergure internationale", commente son PDG, Olivier Ginon.

"La réussite de nos engagements sur les Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya, la densité de notre programmation au Stade de France, la qualité des prestations réalisées pour la venue du pape Léon XIV en France et le dynamisme de nos implantations à l'international illustrent concrètement la force de notre organisation et l'engagement continu de nos équipes", poursuit-il.

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