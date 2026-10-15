Trump peut‑il acheter les midterms ?

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L'ESSENTIEL

Donald Trump a promis 5 000 dollars à chaque citoyen des États-Unis si les républicains conservent la majorité au Congrès à l'issue des élections de mi-mandat du 3 novembre.

Cette approche relève d'une « politique-business » propre au magnat new-yorkais : l'État est présenté comme une entreprise dont les citoyens sont les actionnaires, qui ont donc droit à un « dividende » quand l'État fait des bénéfices.

Or, les États-Unis affichent un déficit budgétaire colossal et le financement de cette promesse semble pour le moins douteux. D'ailleurs, les électeurs semblent peu enclins à y croire…

La scène était exceptionnelle à plus d'un titre. À Dallas, le 10 septembre dernier, Donald Trump a transformé la première convention républicaine organisée à l'occasion des élections de mi-mandat en un immense meeting à sa gloire.

À l'approche des midterms du 3 novembre, le président ne s'est pas contenté de soutenir les candidats de son parti. Il a voulu faire de cette élection un référendum sur sa propre personne. Il a même demandé aux électeurs de voter comme si son nom lui-même figurait sur le bulletin de vote. Pendant près de deux heures, le locataire de la Maison-Blanche a occupé la scène, multipliant les attaques contre les démocrates et affirmant que son bilan était exceptionnel et devait nécessairement se traduire par une victoire de sa formation.

Surtout, il a dégainé un argument massue : si les républicains conservent la majorité à la Chambre des représentants et au Sénat, chaque citoyen états-unien adulte recevra 5 000 dollars (l'équivalent de 4 500 euros).

Un dividende de 5 000 dollars

Trump a choisi un mot extrêmement révélateur pour désigner cette somme : le « dividende ».

Le terme n'est pas anodin. Un dividende est normalement une somme versée aux actionnaires d'une entreprise lorsque celle-ci réalise des bénéfices. En utilisant ce vocabulaire, le chef de l'État se place une nouvelle fois dans une posture de chef d'entreprise. Il présente les États-Unis comme une immense société dont les citoyens seraient les actionnaires, invités à reconduire l'équipe dirigeante s'ils souhaitent bénéficier d'un joli chèque.

Mais de quelle somme parle-t-on réellement ? Le pays comptant environ 260 millions de citoyens adultes, une allocation de 5 000 dollars représenterait potentiellement près de 1 300 milliards de dollars. À titre de comparaison, le budget de la défense des États-Unis, premier poste de dépense du gouvernement fédéral, sera de 1 150 milliards de dollars en 2027, un montant jamais atteint jusqu'ici.

La question du financement surgit donc immédiatement. Or Trump n'a pas expliqué précisément comment ce programme serait financé. Il n'a pas présenté de dispositif législatif détaillé, alors qu'un tel versement nécessiterait l'intervention du Congrès. Le président ne peut pas décider seul de distribuer 1 300 milliards de dollars aux citoyens. Le caractère spectaculaire de l'annonce est donc très supérieur, pour le moment, à sa traduction juridique et budgétaire.

Cette promesse rappelle surtout les précédents de la politique économique trumpienne. En 2025, l'idée d'un DOGE dividend avait déjà circulé. Le principe était alors de reverser aux contribuables une partie des économies que l'éphémère Department of Government Efficiency, dirigé pendant les premiers mois de son activité par Elon Musk, devait permettre de réaliser. Le chiffre de 5 000 dollars avait déjà été évoqué. Donald Trump avait lui-même repris l'idée, mais elle ne s'était jamais transformée en programme concret.

Vers un modèle de « politique-business »

Ce précédent est important parce qu'il permet de comprendre la mécanique politique actuelle. L'idée n'est pas simplement de distribuer de l'argent, mais de transformer des instruments de politique publique en produits politiques immédiatement compréhensibles.

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Les économies réalisées par le DOGE deviennent un dividende. Les recettes douanières deviennent un remboursement. Les bons résultats économiques deviennent une prime. Et maintenant, la victoire républicaine aux élections devient la condition permettant d'obtenir 5 000 dollars.

Cette « politique-business » repose sur une conception très transactionnelle du pouvoir. La politique est présentée comme un contrat. Trump affirme qu'il apporte de la croissance, de la puissance, des investissements, des emplois ou des économies ; en échange, l'électeur lui doit sa confiance et surtout son vote.

Une promesse risquée

La question est évidemment de savoir si une telle promesse peut réellement faire pencher la balance du côté du parti républicain.

La réponse est plus complexe qu'il n'y paraît. Sur le plan psychologique, 5 000 dollars représentent une somme suffisamment importante pour attirer l'attention de millions d'électeurs. Dans une période où le coût de la vie, l'inflation et le prix de l'énergie préoccupent fortement les Américains, la promesse d'un versement direct peut avoir un impact immédiat. D'autant qu'elle permet également à Donald Trump de déplacer la campagne sur un terrain qui lui est favorable : celui de l'argent, du pouvoir d'achat et de la capacité à obtenir des résultats concrets.

Mais cette promesse comporte également plusieurs risques.

Le premier est sa crédibilité. Les électeurs ont déjà entendu parler du DOGE dividend et du tariff dividend (en novembre 2025, Trump avait promis de redistribuer aux Américains au moins 2 000 dollars par personne, ce qui représentait selon lui une partie des recettes supplémentaires provenant des droits de douane qu'il avait instaurés) sans jamais recevoir les sommes annoncées. La promesse des 5 000 dollars peut donc être reçue avec un certain scepticisme.

D'ailleurs, d'après un sondage conduit mi-septembre, seuls 21 % des personnes interrogées croient que, en cas de victoire, Trump mettra réellement cet engagement en œuvre. Et selon une autre enquête, conduite quelques jours plus tard, la promesse de Trump ne change rien aux intentions de vote de 52 % des électeurs, tandis que 32 % affirment qu'elle les rend moins susceptibles de voter en faveur des candidats républicains, et 15 % seulement reconnaissent qu'elle peut les inciter à déposer dans l'urne un bulletin du parti du président.

Le deuxième risque est budgétaire. Le gouvernement fédéral affiche déjà un déficit extrêmement important. Le Bureau du budget du Congrès américain (CBO) prévoit un déficit annuel d'environ 2 100 milliards de dollars. Verser plus de 1 000 milliards de dollars supplémentaires supposerait soit d'obtenir de nouvelles recettes, soit de réduire massivement certaines dépenses, soit d'accroître la dette. Les économistes soulignent également qu'une injection aussi importante de liquidités dans une économie déjà confrontée à des tensions inflationnistes pourrait alimenter de nouvelles hausses de prix.

Le troisième risque est politique. Juridiquement, la promesse de Trump ne relève pas d'un achat de vote au sens strict, puisque le versement serait destiné à tous les citoyens, indépendamment de leur vote individuel et ne constituerait pas une récompense pour avoir personnellement voté républicain. Mais politiquement, l'annonce place plus que jamais Trump, en sa qualité de chef de l'État fédéral, au cœur de la campagne, ce qui peut, certes, mobiliser son électorat le plus fidèle, mais aussi éloigner les indépendants et certains électeurs modérés – et galvaniser l'électorat démocrate, qui pourrait aller voter plus massivement que si le président s'était tenu à l'écart de la campagne.

Quels enjeux pour le 3 novembre prochain ?

La question des prochaines semaines ne sera donc plus seulement de savoir si Donald Trump peut promettre 5 000 dollars à 260 millions de personnes, mais combien d'électeurs américains croiront à la promesse d'un tel dividende. Jusqu'où les électeurs sont-ils encore prêts à miser sur Trump ?

Le 3 novembre, l'Amérique dira si elle est encore prête à investir dans l'entreprise politique de Donald Trump ou si elle estime désormais que le rendement promis ne justifie plus le risque.

Auteur: Frédérique Sandretto - Adjunct assistant professor, Sciences Po

Cet article est issu du site The Conversation