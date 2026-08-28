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Solstice remonte la pente après avoir annulé sa fusion de 14,5 milliards de dollars avec Element
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 11:35
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** L'action du fabricant de produits chimiques spécialisés Solstice Advanced Materials SOLS.O bondit de près de 15 % à 65,51 dollars avant l'ouverture du marché

** SOLS et Element Solutions ESI.N ont convenu d'un commun accord d'abandonner leur projet de fusion de 14,5 milliards de dollars , affirmant que les actionnaires des deux sociétés préféraient que celles-ci conservent leur indépendance et leurs stratégies actuelles

** Le cours de l’action ESI progresse légèrement

** Aucune des deux sociétés ne devra payer de pénalités suite à l’annulation de la fusion

** Si elle avait été menée à bien, cette opération aurait donné naissance à un fournisseur de plus grande envergure sur les marchés des semi-conducteurs, de l'électronique et de l'industrie

** À la clôture d’hier, SOLS affichait une hausse d’environ 16 % et ESI de 46 % depuis le début de l’année

Fusions / Acquisitions

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