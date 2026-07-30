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Solstice Materials en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles grâce à une forte demande de matériaux spécialisés
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 15:44
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)

30 juillet - ** Le fabricant de matériaux spécialisés Solstice Advanced Materials SOLS.O affiche une hausse de 6,8% à 59,49 dollars

** La société relève ses prévisions de bénéfice ajusté et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, grâce à une forte demande dans les secteurs du nucléaire, des réfrigérants et des matériaux électroniques, ainsi qu'à des actions sur les prix

** Le chiffre d'affaires net du deuxième trimestre progresse de plus de 11% par rapport à l'année précédente, à 1,15 milliard de dollars; le bénéfice de base ajusté augmente de 2%, à 290 millions de dollars

** SOLS prévoit pour 2026 un bénéfice ajusté compris entre 2,75 et 2,95 dollars par action , contre une fourchette précédente de 2,45 à 2,75 dollars

** Le directeur général David Sewell a déclaré à Reuters que la société avait subi un léger impact sur ses coûts lié au conflit au Moyen-Orient, mais a précisé que celui-ci était négligeable par rapport à l’ensemble de ses activités

** En tenant compte de l'évolution de la séance, SOLS affiche une hausse de 14,6% depuis le début de l'année

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