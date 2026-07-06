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Solstice et Element Solutions envisagent une fusion de 27 milliards de dollars, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 09:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'accord pourrait être conclu dès cette semaine, selon le Financial Times

* La fusion devrait se faire principalement par échange d'actions, avec une partie en numéraire, selon le FT

(Réécriture; ajout d'informations contextuelles tout au long du texte)

Solstice Advanced Materials SOLS.O , issue de la scission de Honeywell HON.O , est en pourparlers en vue d’une fusion avec Element Solutions ESI.N , dans le cadre d’une opération qui pourrait donner naissance à une entreprise chimique évaluée à environ 27 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté lundi le Financial Times.

Ces discussions interviennent alors que les deux entreprises cherchent à tirer parti de la demande croissante en produits chimiques spécialisés utilisés dans les centres de données d’intelligence artificielle et la fabrication de semi-conducteurs.

Solstice et Element Solutions discutent d’une fusion entre égaux et un accord, qui devrait prendre principalement la forme d’un échange d’actions complété par une partie en numéraire, pourrait être conclu dès cette semaine, selon l’article du FT, qui cite des sources proches des négociations.

Aucun accord formel n’a encore été conclu et les discussions pourraient encore échouer, précise l’article.

Aucune des deux sociétés n’a répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

Solstice, qui s’est séparée de Honeywell l’année dernière, fabrique des produits chimiques et des matériaux de spécialité utilisés dans divers secteurs, notamment les semi-conducteurs, la réfrigération, l’énergie nucléaire et la santé.

La société avait déclaré en mai que la demande croissante pour ses produits de gestion thermique et ses fluides frigorigènes dans les centres de données basés sur l’IA, ainsi que le besoin grandissant de solutions informatiques avancées dans le domaine des matériaux électroniques pour semi-conducteurs, contribuaient à sa croissance.

Element Solutions, qui fournit principalement des produits chimiques spécialisés destinés à la fabrication de composants électroniques, a enregistré une croissance de plus de 40 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre de cette année, principalement tirée par la demande liée à l’IA.

Solstice affiche une capitalisation boursière d’environ 12,73 milliards de dollars, tandis qu’Element Solutions est évaluée à 10,63 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Leurs actions ont fortement progressé cette année, celles d’Element Solutions ayant grimpé de près de 75 % et celles de Solstice d’environ 65 %.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ELEMENT SOLUTION
42,420 USD NYSE -2,80%
HONEYWELL TECH
226,5600 USD NASDAQ -1,44%
SOLSTICE ADVA
68,5450 USD NASDAQ -14,52%
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