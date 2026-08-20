Belgique: l'incendie des Hautes Fagnes "désormais contrôlé"

Un pompier arrose le sol pour l'humidifier lors des opérations visant à contenir un incendie de forêt dans la réserve naturelle des Hautes Fagnes, le 20 août 2026 en Belgique ( BELGA / JULIEN WARNAND )

L'incendie des Hautes Fagnes, déclenché vendredi dans l'est de la Belgique, est "désormais contrôlé dans son ensemble", mais nécessite encore une surveillance active, compte tenu de la nature du sol.

"À ce stade, le feu est désormais contrôlé dans son ensemble et ne devrait plus progresser si les conditions météorologiques restent similaires à celles actuellement observées", ont annoncé dans un communiqué les autorités de la province de Liège où sévit cet incendie, le plus important dans le pays depuis 1911.

Déclenché pour des raisons encore inconnues dans le parc naturel des Hautes Fagnes, proche de la frontière allemande, le feu a ravagé quelque 3.000 hectares, et mobilisé environ 500 pompiers et des moyens aériens venus de toute l'Europe.

Un hélicoptère Chinook transporte une cargaison d'eau lors des opérations contre les incendies de forêt dans la réserve naturelle des Hautes Fagnes, près de Spa, le 19 août 2026 en Belgique ( BELGA / BRUNO FAHY )

"Le feu est considéré maîtrisé sur la partie ouest, tandis que les opérations se poursuivent à l'est, où la situation n'est pas encore complètement maîtrisée", ont précisé les autorités provinciales.

Le dispositif mis en oeuvre va progressivement être diminué, avec le retour chez eux de pompiers venus d'Allemagne, dès jeudi soir. Leur secteur sera toutefois repris par des pompiers belges, pour assurer la continuité des opérations.

Les soldats du feu ont reçu jeudi le renfort d'importants moyens aériens, qui ont largué sur zone des milliers de litres d'eau et de produit retardant, particulièrement dans la partie est de l'incendie.

Six avions ou hélicoptères, venus d'Allemagne, de Norvège et de Suède ont été engagés jeudi, ainsi qu'un hélicoptère de la police belge chargé de la coordination.

Surveillance par drones

Les autorités prévoient également une surveillance de la zone grâce notamment à des drones, "qui permettront d'évaluer l'évolution de la situation et de détecter d'éventuelles reprises", ont souligné les autorités.

Un pompier lors des opérations de lutte contre un feu de forêt dans la réserve naturelle des Hautes Fagnes, dans l'est de la Belgique, le 18 août 2026 ( BELGA / BRUNO FAHY )

De multiples reprises de feu ont eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi, toutes maitrisées par les pompiers, qui se relaient 24 heures sur 24 depuis vendredi pour vaincre ce feu de forêt, d'une ampleur historique. Les Hautes Fagnes ont déjà été ravagés en 1911 par un incendie qui a duré plusieurs semaines.

Le travail des soldats du feu est rendu plus difficile par le type de terrain rencontré: un patchwork de landes, de tourbières et de passerelles surélevées pour favoriser la découverte de ce parc naturel très fréquenté par les touristes.

La tourbe brûle en profondeur, favorisant les départs de feu, et exigeant une surveillance qui devrait durer encore des semaines.

"Les forestiers qui connaissent cet endroit comme leur poche pensent qu'on est au moins parti jusqu'à la fin de l'automne à surveiller ce feu qui couve dans le sol", expliquait plus tôt dans la semaine Nicolas Yernaux, un porte-parole des autorités locales.

Signe toutefois d'une reprise en main de la situation, tous les habitants appelés à évacuer leur domicile pendant le weekend ont été autorisés à rentrer chez eux mercredi soir, y compris en Allemagne dans la petite ville de Montjoie, proche des Hautes Fagnes.

Autre bonne nouvelle, les pompiers ont pu sauver jeudi, en pleine zone incendiée, un Tetras lyre, oiseau en voie de disparition dont ne subsistent en Belgique que 14 individus mâles et quatre ou cinq femelles, selon des données rassemblées fin 2025.

Le ministre de l'Intérieur belge, Bernard Quintin, lors d'une conférence de presse au sujet de l'incendie de forêt dans la réserve naturelle des Hautes Fagnes, près de Spa en Belgique, le 19 août 2026 ( BELGA / BRUNO FAHY )

Parallèlement, le débat s'est ouvert, y compris au Parlement fédéral, sur l'état de préparation de la Belgique aux conséquences du réchauffement climatique, dans un pays peu habitué à la canicule ou aux incendies de forêt.

Le ministre belge de l'Intérieur Bernard Quintin a été entendu jeudi après-midi à la Chambre des Représentants (députés), où il a longuement défendu l'action de son gouvernement.

"Nous sommes confrontés à des risques de plus en plus complexes et potentiellement de grande ampleur", a-t-il déclaré, promettant un plan national de résilience face au risque climatique.

L'opposition a de son côté critiqué le manque de moyens, la Belgique ne disposant d'aucun dispositif aérien de lutte anti-incendie.

Le gouvernement s'en est défendu, soulignant avoir investi dans des moyens terrestres, jugés plus efficaces, et acheté des hélicoptères bombardiers d'eau, dont les livraisons, a-t-il assuré, sont en cours depuis des mois.